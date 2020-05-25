Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
72.00
82.00
78.38
Прогноз
01.06 – 08.06
$
72.71
88.00
Индексы и котировки Brent
35.76
+1.53 Золото
1726.13
–0.14 РТС
1212.61
+0.16
Динамика валют
EUR / USD
25.05
1.0896
+0.0089
11.05
1.0808
21.05
13.05
29.04

На Украине нацелились отказаться от кредитов МВФ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
На Украине нацелились отказаться от кредитов МВФ
Фото: РИА Новости
В течение трех-четырех лет Украина сможет полностью отказаться от кредитов Международного валютного фонда (МВФ), заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансовой и налоговой политики Даниил Гетманцев.
«В среднесрочной перспективе (три-четыре года) наша цель в кредитной политике — прекратить кредитование у Международного валютного фонда, выплатив ему все причитающиеся долги. Это вполне реально. Мы должны заменять дорогие кредиты на дешевые, короткие — на длинные. Уменьшать объем долга настолько, насколько это возможно, и увеличивать гривневую часть в структуре государственного долга», — сказал Гетманцев агентству УНИАН.
Он при этом отметил, что эта цель пока не заложена в программе действий правительства.
«Хотелось бы, чтобы минфин делал все для достижения этой цели. Пока, кроме возврата долгов нашим иностранным кредиторам, другого варианта нет. Как свидетельствует история, любая реструктуризация долга или дефолт приводят к тому, что страна все равно возвращает деньги, но на худших условиях и с огромными потерями для собственного народа. Поэтому мы вообще не рассматриваем сценарий объявления дефолта по своим обязательствам», — отметил Гетманцев.
Ранее Украина и МВФ предварительно договорились о кредите в 5 млрд долларов.
Напомним, глава министерства финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что до конца мая Киев надеется получить от МВФ минимум 1,75 млрд долларов.
МВФ потребовал от Украины для получения нового кредита открыть рынок земли, а также принять закон о банковском регулировании.
Видео дня. Составлен рейтинг наследников российских миллиардеров
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Россия нарастила производство золота Россия нарастила производство золота Правительство временно запретило импорт топлива в Россию Правительство временно запретило импорт топлива в Россию Лавров выразил уверенность в реализации «Северного потока – 2» Лавров выразил уверенность в реализации «Северного потока – 2»
Комментарии 1
Экономика , Сергей Марченко , Даниил Гетманцев , Международный валютный фонд , Минфин , Верховная Рада , УНИАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Авиакомпании просят отменить антивирусную рассадку
Авиакомпании просят отменить антивирусную рассадку
В Совфеде оценили ситуацию с продуктами
В Совфеде оценили ситуацию с продуктами
Определены два сценария движения рубля
Определены два сценария движения рубля
Путин поручил помочь фермерам в продажах
Путин поручил помочь фермерам в продажах
За бесценок: китайцы могут скупить сланцевиков США
За бесценок: китайцы могут скупить сланцевиков США
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
00:23
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
Личный счет
Белоруссия нашла нефть
01:44
Белоруссия нашла нефть
Экономика
Мигрантам захотели запретить въезд в Россию
03:25
Мигрантам захотели запретить въезд в Россию
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение