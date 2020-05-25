На Украине нацелились отказаться от кредитов МВФ 

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«В среднесрочной перспективе (три-четыре года) наша цель в кредитной политике — прекратить кредитование у Международного валютного фонда, выплатив ему все причитающиеся долги. Это вполне реально. Мы должны заменять дорогие кредиты на дешевые, короткие — на длинные. Уменьшать объем долга настолько, насколько это возможно, и увеличивать гривневую часть в структуре государственного долга», — сказал Гетманцев агентству УНИАН.

Он при этом отметил, что эта цель пока не заложена в программе действий правительства.

«Хотелось бы, чтобы минфин делал все для достижения этой цели. Пока, кроме возврата долгов нашим иностранным кредиторам, другого варианта нет. Как свидетельствует история, любая реструктуризация долга или дефолт приводят к тому, что страна все равно возвращает деньги, но на худших условиях и с огромными потерями для собственного народа. Поэтому мы вообще не рассматриваем сценарий объявления дефолта по своим обязательствам», — отметил Гетманцев.

Ранее Украина и МВФ предварительно договорились о кредите в 5 млрд долларов.

Напомним, глава министерства финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что до конца мая Киев надеется получить от МВФ минимум 1,75 млрд долларов.

МВФ потребовал от Украины для получения нового кредита открыть рынок земли, а также принять закон о банковском регулировании.