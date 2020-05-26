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Главное о новом пакете поддержки бизнеса в Москве 

ТАСС и ещё 11 1 час назад
Собянин анонсировал новый пакет поддержки бизнеса
Фото: ТАСС
Московские власти по результатам мониторинга ситуации в столичном бизнесе приняли решения о поддержке предпринимателей еще нескольких отраслей. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Власти города решили до 31 декабря продлить срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по земельному налогу и налогу на имущество для частных медклиник. Частные клиники, которые арендуют участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города, освободят от арендной платы за период с 1 марта до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля.
Киоски "Печать" освободят от платежа за право осуществления торговой деятельности на три месяца — с 1 апреля по 30 июня.
Власти города также запускают программу пилотных тестирований. Свою инфраструктуру для этого, по словам мэра, готовы предоставить десятки университетов, отраслевых учреждений, коммерческих компаний и других площадок. Посредником между компаниями и площадками станет Агентство инноваций Москвы. Подать заявку на участие можно будет на сайте i.moscow.
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Комментарии 3
Экономика , Компании , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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