Собянин анонсировал новый пакет поддержки бизнеса

Московские власти по результатам мониторинга ситуации в столичном бизнесе приняли решения о поддержке предпринимателей еще нескольких отраслей. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

Власти города решили до 31 декабря продлить срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по земельному налогу и налогу на имущество для частных медклиник. Частные клиники, которые арендуют участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города, освободят от арендной платы за период с 1 марта до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля.

Киоски "Печать" освободят от платежа за право осуществления торговой деятельности на три месяца — с 1 апреля по 30 июня.

Власти города также запускают программу пилотных тестирований. Свою инфраструктуру для этого, по словам мэра, готовы предоставить десятки университетов, отраслевых учреждений, коммерческих компаний и других площадок. Посредником между компаниями и площадками станет Агентство инноваций Москвы. Подать заявку на участие можно будет на сайте i.moscow.