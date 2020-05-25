Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
72.00
82.00
78.44
Прогноз
01.06 – 08.06
$
70.40
76.74
Индексы и котировки Brent
35.85
+0.34 Золото
1726.13
–0.14 РТС
1213.41
+0.23
Динамика валют
EUR / USD
25.05
1.0897
+0.0090
11.05
1.0808
21.05
13.05
29.04

Власти придумали способ помочь российской экономике 

Lenta.ru 42 минуты назад
Власти придумали способ помочь российской экономике
Фото: РИА Новости
Российские власти придумали способ помочь экономике страны, увеличив поддержку бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. В Минэкономразвития считают необходимым предоставить компаниям до 1 июля право уточнить код основного вида деятельности, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на письмо ведомства, направленное премьеру Михаилу Мишустину 23 мая.
Правительство в апреле утвердило список пострадавших отраслей, в который вошли в том числе туризм, авиаперевозки, общепит, гостиницы и стоматологическая практика. В общей сложности на май 2020 года в него вошли 11 отраслей, в каждой из которых указаны один или несколько кодов видов деятельности в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД).
Однако многие компании не могут получить обещанную помощь, поскольку код ОКВЭД, который указывался при регистрации и был внесен в реестры, не соответствует одобренному списку, пояснил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Речь идет о компаниях, у которых в качестве основного вида деятельности указаны не коды пострадавших отраслей, а коды классов, подклассов, групп и подгрупп видов деятельности, иерархически включенных в коды ОКВЭД пострадавших сфер. Например, стоматологические клиники вошли в список правительства с кодом 86.23 «Стоматологическая практика». Однако две трети таких учреждений работают под кодами 86.21 и 86.22, которые соответствуют «Общей врачебной практике» и «Специальной врачебной практике».
В Минэкономразвития ожидают, что предоставление компаниям времени и права для уточнения видов деятельности позволит расширить список получателей государственной помощи более чем на 200 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.
Ранее сообщалось, что общий пакет правительственных мер для спасения экономики оценивается в 3,1 триллиона рублей или 2,6 процента ВВП. Наибольшую поддержку получит бизнес, меры по спасению которого обойдутся 1,9 триллиона. Однако на живые деньги придется менее 20 процентов суммы.
Видео дня. Составлен рейтинг наследников российских миллиардеров
Последние новости
Собянин объявил о новом смягчении ограничений в Москве Собянин объявил о новом смягчении ограничений в Москве Байден покинул подвал, помолчал и возобновил борьбу за президентство Байден покинул подвал, помолчал и возобновил борьбу за президентство Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Комментарии
Экономика , Григорий Березкин , Максим Решетников , Михаил Мишустин , Минэкономразвития , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
В России хотят отменить одну из мер поддержки населения
В России хотят отменить одну из мер поддержки населения
На Украине нацелились отказаться от кредитов МВФ
На Украине нацелились отказаться от кредитов МВФ
Европа восстановится от кризиса за счет США
Европа восстановится от кризиса за счет США
В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России
В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
00:23
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
Личный счет
Белоруссия нашла нефть
01:44
Белоруссия нашла нефть
Экономика
Мигрантам захотели запретить въезд в Россию
03:25
Мигрантам захотели запретить въезд в Россию
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение