Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
72.00
82.00
78.44
Прогноз
01.06 – 08.06
$
71.78
77.68
Индексы и котировки Brent
35.85
+0.34 Золото
1726.38
+0.01 РТС
1213.41
+0.23
Динамика валют
EUR / USD
25.05
1.0899
+0.0091
11.05
1.0808
21.05
13.05
29.04

Bloomberg предрек отказавшейся от карантина Швеции мощнейший кризис 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
Отказ от карантина не спас Швецию от мощнейшего кризиса
Фото: ТАСС
Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы несмотря на отказ от карантина из-за коронавируса, это может привести к мощнейшему кризису, пишет Bloomberg.
В апреле уровень безработицы в Швеции с учетом сезонных колебаний достиг 7,9%, это выше прогнозов. Без учета сезонных факторов показатель составил 8,2%. Ухудшение произошло в первую очередь из-за сферы туризма и ресторанов, передает РИА «Новости».
Швеции посулили выгоду из-за отказа от карантина
Аналитик Bloomberg Йоханна Йенссон считает, что ситуация может еще ухудшиться — по ее прогнозам, рост безработицы составит 17%, если спрос в ближайшее время не увеличится.
При этом власти страны собираются принять законопроект, по которому увольнять сотрудников станет проще. Инициатива вызвала возмущение в профсоюзах и в оппозиции, которая уже готова объявить вотум недоверия премьеру страны Стефану Левену.
Лидер Умеренной партии Ульф Кристерссон назвал законопроект крупнейшей атакой на трудящихся за десятилетия. Он выразил надежду, что у правительства хватит мудрости в этой сложной ситуации «выбросить в урну такие предложения».
На прошлой неделе Financial Times также написал, что экономике Швеции, которая отказалась вслед за другими европейскими странами вводить жесткий карантин, это не помогло.
Видео дня. Составлен рейтинг наследников российских миллиардеров
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
На Украине нацелились отказаться от кредитов МВФ На Украине нацелились отказаться от кредитов МВФ Путин обсудил с премьером Ирака рынок нефти Путин обсудил с премьером Ирака рынок нефти Россия нарастила производство золота Россия нарастила производство золота
Комментарии 22
Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Апрельский провал: что не так с господдержкой
Апрельский провал: что не так с господдержкой
Комиссию при оплате ЖКУ могут отменить
Комиссию при оплате ЖКУ могут отменить
Санитарные нормативы сохранят в магазинах одежды
Санитарные нормативы сохранят в магазинах одежды
Раскрыт курс рубля в начале лета
Раскрыт курс рубля в начале лета
Возраст для начисления надбавки к пенсии могут изменить
Возраст для начисления надбавки к пенсии могут изменить
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
00:23
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
Личный счет
Белоруссия нашла нефть
01:44
Белоруссия нашла нефть
Экономика
Мигрантам захотели запретить въезд в Россию
03:25
Мигрантам захотели запретить въезд в Россию
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение