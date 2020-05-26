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В Польшу бесплатно доставили украинских гастарбайтеров 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
«Рабский труд»: В Польшу доставили украинских гастарбайтеров
Фото: ТАСС
В Польшу чартерным авиарейсом доставили 178 гастарбайтеров с Украины. Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на слова генерального директора компании по трудоустройству Gremi Personal Томаша Богдевича.
По его словам, рейс был бесплатным для украинских работников. Около 40 процентов из них прилетели на работу в Польшу впервые. Люди будут задействованы, в частности, в потребительской и логистической сферах. Со всеми украинцами подписаны долгосрочные договоры, им предоставят медицинское страхование.
«После приземления самолета 178 украинских трудовых мигрантов перевезены автобусами в приблизительно 10 мест для проведения 14-дневного карантина», — рассказал Богдевич о необходимости прохождения украинцами обсервации.
Рейс был организован в связи с большим запросом на рабочую силу польских работодателей. Официальное разрешение на перелет дали власти Польши и Украины.
Богдевич отметил, что компания проанализирует первый авиарейс, чтобы определить, нужны ли будут следующие. Там рассматривают возможность организовать серию чартеров для украинцев, желающих попасть в Польшу и имеющих рабочие визы. При этом восстанавливаются транспортные перевозки через открытые пункты пересечения наземной границы.
22 мая спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас призвал отказаться от использования «рабского труда» украинцев при сельскохозяйственных работах. Он выступил против просьбы эстонских фермеров разрешить приехать в страну жителям Украины для сбора клубники.
«Время бизнес-модели, построенной на дешевом рабском труде, прошло», — заявил Пыллуаас.
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Экономика , Укринформ
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