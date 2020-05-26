Россия стала основным поставщиком нефти в Китай в апреле 2020 года. Об этом сообщает агентство Reuters.
Некоторое время назад Главное таможенное управление Китая обнародовало статистику поставок в страну сырой нефти в апреле. Согласно ей, по сравнению с апрелем 2019 года объем импорта уменьшился на 7,5% до 9,84 миллиона баррелей в сутки.
При этом поставки нефти из России увеличились на 17,7% в годовом выражении до 7,2 миллиона тонн, в то время как импорт из Саудовской Аравии снизился на 18% до 5,16 миллиона тонн.
«Россия обогнала Саудовскую Аравию в качестве основного поставщика сырой нефти в Китай», — сказано в сообщении Главного таможенного управления страны.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», власти Китая впервые с 1994 года не стали устанавливать целевые показатели по росту своего валового внутреннего продукта (ВВП). Глава Государственного совета страны Ли Кэцян объяснил это тем, что в 2020 году страна столкнется с факторами, труднопредсказуемыми из-за неопределенности, вызванной ситуацией в мировой экономике и пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.