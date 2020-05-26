Россия стала основным поставщиком нефти в Китай в апреле 2020 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Некоторое время назад Главное таможенное управление Китая обнародовало статистику поставок в страну сырой нефти в апреле. Согласно ей, по сравнению с апрелем 2019 года объем импорта уменьшился на 7,5% до 9,84 миллиона баррелей в сутки.

При этом поставки нефти из России увеличились на 17,7% в годовом выражении до 7,2 миллиона тонн, в то время как импорт из Саудовской Аравии снизился на 18% до 5,16 миллиона тонн.

«Россия обогнала Саудовскую Аравию в качестве основного поставщика сырой нефти в Китай», — сказано в сообщении Главного таможенного управления страны.