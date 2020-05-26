Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.44
82.00
78.10
Прогноз
01.06 – 08.06
$
71.78
77.68
Индексы и котировки Brent
36.39
+0.39 Золото
1727.81
–0.15 РТС
1213.41
+0.23
Динамика валют
EUR / USD
26.05
1.0942
+0.0134
11.05
1.0808
22.05
14.05
30.04

Россия обогнала Саудовскую Аравию 

Артём Кульша 1 час назад
Россия стала основным поставщиком нефти в Китай в апреле 2020 года. Об этом сообщает агентство Reuters.
Некоторое время назад Главное таможенное управление Китая обнародовало статистику поставок в страну сырой нефти в апреле. Согласно ей, по сравнению с апрелем 2019 года объем импорта уменьшился на 7,5% до 9,84 миллиона баррелей в сутки.
При этом поставки нефти из России увеличились на 17,7% в годовом выражении до 7,2 миллиона тонн, в то время как импорт из Саудовской Аравии снизился на 18% до 5,16 миллиона тонн.
«Россия обогнала Саудовскую Аравию в качестве основного поставщика сырой нефти в Китай», — сказано в сообщении Главного таможенного управления страны.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», власти Китая впервые с 1994 года не стали устанавливать целевые показатели по росту своего валового внутреннего продукта (ВВП). Глава Государственного совета страны Ли Кэцян объяснил это тем, что в 2020 году страна столкнется с факторами, труднопредсказуемыми из-за неопределенности, вызванной ситуацией в мировой экономике и пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Комментарии 90
Экономика , Видео , Ли Кэцян , Федеральная таможенная служба
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар и евро снизились
Доллар и евро снизились
Названы регионы-лидеры по социальным расходам
Названы регионы-лидеры по социальным расходам
США грозит рекордное обрушение добычи нефти
США грозит рекордное обрушение добычи нефти
«Американский рынок ожидает череда банкротств»
«Американский рынок ожидает череда банкротств»
Мишустина предупредили о рисках с детскими выплатами
Мишустина предупредили о рисках с детскими выплатами
Видео
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
00:23
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
Личный счет
Белоруссия нашла нефть
01:44
Белоруссия нашла нефть
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение