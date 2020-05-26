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Названа стоимость всей антикризисной программы России 

Lenta.ru и ещё 9 2 часа назад
Названа стоимость всей антикризисной программы России
Фото: РИА Новости
Власти России назвали цену всех мер по поддержке экономики в кризис, вызванный коронавирусом. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, стоимость трех пакетов мер в рамках антикризисной программы уже перевалила за 3 триллиона рублей. Об этом он заявил в интервью, которое показали в рамках всероссийской онлайн-акции «Хотим работать». Запись интервью появилась на YouTube.
Решетников призвал не измерять помощь, оказываемую государством гражданам и бизнесу, в процентах от ВВП.
«Здесь, как обычно, важны не только масштабы [поддержки], но и как используются [средства]. Очень важно, чтобы деньги действительно доходили до тех, кому они нужнее всего», — сказал он.
Министр попросил не сравнивать Россию с другими странами. Он напомнил, что Россия в отличие, например, от США не является эмитентом мировой резервной валюты.
Глава Минэкономразвития заявил, что власти не ждут отскока и быстрого восстановления экономики после снятия введенных из-за коронавируса ограничений. Он пояснил, что ограничения будут сниматься постепенно. Кроме того, после их отмены начнут действовать «новые правила работы, очевидно». Если все антикризисные мероприятия будут исполнены, экономика России к концу 2021 года может восстановиться до уровня первого квартала 2019-го, сообщил Решетников. По итогам 2020 года ожидается падение ВВП на 5 процентов, считают в Минэкономразвития.
Ранее издание The Bell подсчитало, что все три пакета антикризисных мер обойдутся в 3,1 триллиона рублей или 2,6 процента ВВП. При этом только 40 процентов средств приходятся на «живые» деньги. В остальном речь идет о кредитах, отсрочках по кредитам и налогам и освобождении от платежей в бюджет физлиц и компаний.
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Экономика , Минэкономразвития
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