Эстонию напугал план спасения экономики Европы

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что реализация плана по спасению экономики, который представили Германия и Франция, увеличит госдолг республики в полтора раза, сообщает РИА Новости.

В эфире национального телеканала глава МИД пояснил, что такая инициатива скорее пугает, поскольку нет никакой ясности с распределением денег.

Согласно предложению двух крупнейших экономик ЕC, все участники объединения должны передать средства в общий фонд для решения проблем, связанных с пандемией коронавируса. При этом кого будут спасать, непонятно. То есть, Эстония может серьезно увеличить проблемы в экономике, пока за ее счет решаются проблемы других стран.

«Если речь идет о деньгах, надо быть очень рациональным. Всегда остается вопрос, кто получит от этого выгоду. Задавать такой вопрос отнюдь не стыдно», — заключил Рейнсалу.

Днем ранее против германо-французской инициативы с подобными же аргументами выступил министр финансов Эстонии Мартин Хельме.

План, утвержденный канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном предполагает создание фонда объемом 500 миллиардов евро. В первую очередь, инвестиции должны быть направлены на вопросы экологии и развития цифровых технологий.