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Эстонию напугал план спасения экономики Европы за ее счет 

Lenta.ru 1 час назад
Эстонию напугал план спасения экономики Европы
Фото: Scanpix/Reuters
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что реализация плана по спасению экономики, который представили Германия и Франция, увеличит госдолг республики в полтора раза, сообщает РИА Новости.
В эфире национального телеканала глава МИД пояснил, что такая инициатива скорее пугает, поскольку нет никакой ясности с распределением денег.
Согласно предложению двух крупнейших экономик ЕC, все участники объединения должны передать средства в общий фонд для решения проблем, связанных с пандемией коронавируса. При этом кого будут спасать, непонятно. То есть, Эстония может серьезно увеличить проблемы в экономике, пока за ее счет решаются проблемы других стран.
«Если речь идет о деньгах, надо быть очень рациональным. Всегда остается вопрос, кто получит от этого выгоду. Задавать такой вопрос отнюдь не стыдно», — заключил Рейнсалу.
Днем ранее против германо-французской инициативы с подобными же аргументами выступил министр финансов Эстонии Мартин Хельме.
План, утвержденный канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном предполагает создание фонда объемом 500 миллиардов евро. В первую очередь, инвестиции должны быть направлены на вопросы экологии и развития цифровых технологий.
Такую идею уже раскритиковали Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция. Им не понравилось введение общего долга и повышение размеров общеевропейского бюджета. Вместо него страны предложили создать чрезвычайный фонд, из которого члены Евросоюза смогут получить кредиты на выгодных условиях.
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Комментарии
Экономика , Ангела Меркель , Эммануэль Макрон , МИД , ЕС , РИА Новости
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