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В Москве в результате пандемии пострадали 18 отраслей 

ТАСС 1 час назад
В Москве из-за пандемии пострадали 18 отраслей
Фото: ТАСС
Восемнадцать отраслей экономики пострадали в Москве в результате распространения коронавируса нового типа. Об этом заявила во вторник уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева.
"Пострадало в Москве 18 отраслей экономики, в России [всего пострадало] 39 отраслей экономики. Это все утверждено постановлением [о перечне отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции]. В Москве в них работает 1 млн человек. В основном, это услуги населению", — сказала она в эфире телеканала "Москва-24".
В пресс-службе аппарата уполномоченного уточнили ТАСС, что падение в некоторых секторах сферы услуг составляет порядка 70-100%.

Поддержка бизнеса в Москве

Правительство Москвы 24 марта утвердило первый пакет мер поддержки бизнеса. По нему до 31 декабря продлен срок уплаты торгового сбора за первый квартал 2020 года. На этот же срок продлена уплата авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу для организаций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.
Организации, которые арендуют землю у города и приостановили свою деятельность на время ограничений, освобождены от платы за аренду на этот период. Это касается организаций, занятых в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной и социально-воспитательной деятельности.
Второй пакет мер столичные власти утвердили 31 марта. По нему отсрочку по налогу на имущество и земельному налогу распространили на компании, которые занимаются торговлей и предоставлением бытовых услуг. От платежей по аренде городских земельных участков дополнительно освободили предприятия торговли, туризма, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного бизнеса, которые приостановили свою деятельность. Освобождение будет действовать с первого числа месяца прекращения работы до 1 июля.
Еще одна мера касается владельцев помещений, которые сдают в аренду объекты торговли, общепита и бытового обслуживания. Если собственники снизят для своих арендаторов арендную ставку не менее чем на 50%, то им будет предоставлена компенсация.
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Комментарии 1
Экономика , Компании , Татьяна Минеева , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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