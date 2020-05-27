Предприниматели Кабардино-Балкарии испытывают наибольшее давление со стороны контрольно-надзорных органов, а лучше всего в этом плане себя ощущает бизнес в Ульяновской области, говорится в разделе доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту России "Индекс Административное давление — 2020", который есть в распоряжении РИА Новости.

В нем представлен рейтинг регионов России, в котором они расположены в порядке возрастания давления. На втором месте с наименьшим давлением контрольных органов на бизнес оказалась Удмуртия. Далее следуют Карелия, Адыгея, Приморский край, Калмыкия, Еврейская АО, Амурская область, Марий Эл. Замыкает топ-10 Костромская область. В число регионов с максимальным давлением вошли Дагестан, Иркутская область, Чечня, Коми, Волгоградская область.

Ростехнадзор, Индекс рассчитывался для 85 субъектов и основан на данных уполномоченных по защите прав предпринимателей, территориальных органов федеральных органов власти, Минэкономразвития России Росстата , данных судебной статистики, Федеральной службы судебных приставов, Роструда и данных Единого реестра проверок. Последний включает в себя Роспотребнадзор Россельхознадзор , Росприроднадзор, Роструд, МЧС , жилищные инспекции.

"Индекс составлен по итогам 2019 года — до начала пандемии COVID-19. Но на этапе выхода из карантина в 2020 году важно понимать, что в том числе от снижения административного давления на бизнес будет зависеть траектория выхода на восстановление экономической активности и рост экономики: результаты Индекса — 2019 являются для нас ключевыми ориентирами", — приводятся в докладе слова Титова.

Самый значительный рост показателей благодаря позиции губернатора, прокуратуры и уполномоченного показала Саратовская область, поднявшись с последнего 81 места (в предыдущем рейтинге) до 28 места, отмечается в докладе. Тульская область поднялась с 70 места до 23, а Курская область — с 79 места на 66 место.

"При этом ни Ростовская область (80 место 2019 год — 70 место 2020 год), ни Белгородская область (74 место 2019 год — 75 место 2020 год), несмотря на исключение из анализа ситуации со штрафами при весовом и габаритном контроле, из группы "D" (высокое давление — ред.) выйти не смогли, что демонстрирует устойчиво сложную институциональную ситуацию с контролем и надзором в этих субъектах Федерации", — пишут авторы доклада.

Москва в индексе оказалась на 42 строчке, Московская область заняла 59 место, за ней на 60 позиции расположился Санкт-Петербург.