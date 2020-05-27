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В МИД ФРГ считают несвоевременными санкции по «Северному потоку — 2» 

RT на русском и ещё 3 27 минут назад
В Германии высказались о санкциях против «Севпотока-2»
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар заявила, что в настоящее время раскручивать санкционную спираль в отношении газопровода «Северный поток — 2» несвоевременно.
«Что касается санкций, то вчера уже сказали, могу повторить: с нашей точки зрения, сейчас неподходящее время раскручивать эскалационную спираль и угрожать дальнейшими санкциями, перед нами другие проблемы», — приводит РИА Новости её слова.
Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл допустил скорое введение американских санкций против «Северного потока — 2».
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Экономика , Мария Адебар , Ричард Гренелл , МИД , РИА Новости
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