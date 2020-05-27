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Россия и Саудовская Аравия на пороге новой войны 

Артём Кульша и ещё 2 47 минут назад
Нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией может возобновиться. Об этом сообщает Bloomberg.
В марте, как сообщал «Рамблер», Россия отказалась сократить добычу нефти ради сохранения цен на уровне 50 долларов за баррель на фоне снижения спроса. В ответ Саудовская Аравия нарастила производство, и нефть резко подешевела.
России и Саудовской Аравии предрекли новую схватку из-за нефти
В апреле страны-участницы соглашения ОПЕК+ и некоторые другие государства договорились сократить добычу ради восстановления баланса на рынке. Условия сделки подразумевают снижение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне и на 7,7 миллиона баррелей в сутки с июля.
По данным Bloomberg, Россия намерена строго соблюдать условия соглашения, то есть нарастить добычу с июля, тогда как Саудовская Аравия хочет изменения условий — сохранения уровня снижения добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Такое желание Эр-Рияда вызвано его недовольством нынешними ценами на нефть. Очередное заседание ОПЕК+ должно состояться 9-10 июня.
В середине мая национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco представила финансовую отчетность за первый квартал 2020 года. Согласно ей, чистая прибыль фирмы снизилась на 25% в годовом выражении до 16,6 миллиарда долларов.
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Экономика , Видео , Рынки
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