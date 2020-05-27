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По его словам, общенациональный план развития экономики включает меры по поддержке инвестиций, в частности механизм "зеленых" облигаций.

Видео дня. Возместят ли компании расходы сотрудникам на «удаленке»

ТАСС: последние новости

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