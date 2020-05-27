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Решетников: общая стоимость мер поддержки экономики РФ составила 3,3 трлн рублей 

ТАСС 1 час назад
Общая стоимость всех мер поддержки российской экономики в рамках антикризисных пакетов, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, составляет на сегодняшний день 3,3 трлн рублей. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Общая стоимость мер поддержки в рамках всех антикризисных пакетов составила на сегодняшний момент 3 трлн 300 млрд рублей", — сказал Решетников, говоря о мерах, направленных на поддержку экономики в рамках борьбы с последствиями пандемии.
По его словам, общенациональный план развития экономики включает меры по поддержке инвестиций, в частности механизм "зеленых" облигаций.
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Экономика , Максим Решетников , Госдума , Минэкономразвития
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