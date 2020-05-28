Мишустин активировал выполнение поручений Путина

Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился максимально оперативно подготовить нормативную базу для выполнения поручений по поддержке занятости, которые накануне озвучил президент РФ Владимир Путин . На заседании кабинета министров премьер поручил взять эту тему под личный контроль своему заместителю Дмитрию Григоренко, передает ТАСС.

Как заявил в среду Владимир Путин, ситуация на рынке труда требует срочных, выверенных и неотложных действий. Он поддержал предложения профильного министерств и поручил реализовать их в самое ближайшее время.

Среди этих мер:

Первое — продлить на три месяца выплаты пособия по безработице гражданам, которые в период после 1 марта утратили на него право в связи с истечением срока.

Второе — распространить выплаты на детей — три тысячи рублей в месяц — на родителей, которые потеряли работу до 1 марта.

Третье — пособие по безработице для индивидуальных предпринимателей, которые после 1 марта вынужденно прекратили деятельность, установить в максимальном размере 12 130 рублей и выплачивать в течение 3 месяцев.

Четвертое — увеличить втрое пособие тем, у кого нет подтвержденного дохода, достаточного стажа или официального трудоустройства до 4,5 тысяч рублей и выплачивать 3 месяца.

Отдельно глава государства поручил разработать предложения по улучшению трудового законодательства, в том числе с учетом опыта последних месяцев. При оформлении трудовых отношений должны более широко применяться цифровые технологии. По словам Путина, необходимо упростить регулирование режимов удаленной занятости, при абсолютной защите прав работников.