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МОТ: экономика мира лишится 300 млн рабочих мест во II квартале 2020 года 

Прайм и ещё 12 1 час назад
Экономика мира лишится 300 млн рабочих мест
Фото: РИА Новости
Более 300 миллионов полных рабочих ставок может потерять мировая экономика из-за пандемии коронавируса во втором квартале 2020 года, заявила директор бюро Международной организации труда (МОТ) для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Кулаева.
"Совокупные потери рабочего времени в мировой экономике составили 10,7%. Если говорить более понятным языком, это эквивалент 305 миллионов полноценных рабочих ставок, то есть полного рабочего времени 305 миллионов работников при 48-часовой рабочей неделе", — заявила она в интервью "Российской газете".
При этом Кулаева подчеркнула, что это не означает потери работы для всех 305 миллионов человек: некоторые из них действительно потеряют рабочие места, а кто-то уйдет на неполную ставку, но сохранит работу.
"Наши оценки говорят, что это худший кризис в послевоенный период", — добавила она.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ В ОФИСАХ

Международная организация труда (МОТ) назвала меры безопасности, которые могут сохраниться для предотвращения распространения COVID-19 на рабочих местах в ближайшие месяцы.
По словам директора бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольги Кулаевой, при возобновлении работы после эпидемии может сохраниться требование входить в лифт по одному, сохранять расстояние не менее двух метров между сотрудниками, сменять периоды работы сотрудников в офисе и из дома, чтобы они не пересекались в одном помещении. Также возможно разграничение маршрутов передвижения внутри здания: например, по одному коридору люди входят в помещение, а выходят из него по другому.
"Если говорить о том, что будет в ближайшие полгода, то, думаю, все это еще будет в силе", — заявила Кулаева в интервью "Российской газете".
Также она обратила внимание на необходимость усилить в этот период инспекции труда и обеспечить меры социальной защиты работников.
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Экономика , Недвижимость , "Российская газета"
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