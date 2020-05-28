Найден способ стабилизировать российскую экономику 

Проведение активной стимулирующей политики и реализация стратегии несырьевого роста помогут стабилизации экономики России после кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть. Такой способ озвучил бизнес-омбудсмен Борис Титов . Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По его словам, в результате негативных последствий от распространения COVID-19, падения цен на нефть, а также от отсутствия активной и масштабной стимулирующей политики ожидается, что темпы сокращения ВВП России (-5,5 процента) окажутся больше, чем среднемировой показатель (-3 процента).

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.