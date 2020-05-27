Чубайс объяснил свои слова про «дохлую лошадь» 

Сложившаяся ситуация в мировом ТЭК является звонком для переобдумывания стратегии развития России, необходимо ускорить темпы сокращения доли нефтегазовой отрасли в ВВП страны, заявил глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе своего выступления на онлайн-дискуссии в рамках форума "Иннопром".

В середине мая Чубайс в интервью Forbes заявил о необходимости для РФ слезть с нефтяной иглы, отметив, что "если лошадь сдохла, с нее надо слезать". По его словам, это не значит, что надо закрывать нефтяные месторождения, но нужно как можно раньше свернуть с этого пути.

"Сама мысль о том, что нужно нынешний весь кризис увидеть не просто как проблему полугодия, а как некий звонок, который мы должны воспринять для переобдумывания стратегии развития страны в целом, мне кажется, она просто очевидной", — сказал Чубайс, отвечая на вопрос про нефтяную иглу и снижение нефтяных цен, а также общую экономическую ситуацию.

По его словам, необходимо ускорить темпы сокращения доли нефтегазовой отрасли в ВВП.

"Юрий Иванович (Борисов, вице-премьер — ред.) справедливо говорил о том, что у нас доля нефтегаза сокращается в ВВП, это правда, но точно так же всем понятно, что если мы хотим сделать выводы из всего произошедшего, то темпы эти нас точно не устраивают, нужно их радикально ускорять. Никто не говорит о какой-то дури, закрыть нефтянку, это какая-то нелепость, совершенно правильно было сказано, что нужно наращивать нефтехимию, газохимию, с углем сложнее, но тем не менее", — сказал Чубайс.

По его словам, на нефтяную отрасль оказывают существенное влияние технологический фактор, глобальное потепление, и "сам по себе коронавирус", который дал "мощное принуждение к цифре".