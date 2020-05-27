США «нагибают» Европу с «Северным потоком-2»

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Политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что вмешательство США в строительство «Северного потока-2» говорит об отсутствии у Европы суверенитета. Об этом сообщает Nation News.

«То, что они делают — силовой путь — они нагибают Европу, демонстрируют, что у нее нет суверенитета», — заявил Дудчак.

По его словам, действия США — это конкурентная борьба, ведущаяся неэкономическими методами, для продвижения американского сжиженного природного газа.

Экономист отметил, что США хотят нанести удар и по ЕС , лишив его источника дешевых и стабильных ресурсов, и по России, отобрав у нее рынки сбыта.

Дудчак призвал Россию учиться этому противостоять и объединяться с возможными союзниками.

Как сообщал «Рамблер», в 2018 году Германия, Финляндия и Швеция выдали разрешения на строительство «Северного потока-2». Дания сделала это в конце октября 2019 года. По последним данным, санкции США помешали проложить оставшиеся 160 километров трубопровода.

Санкции против «Северного потока — 2» были заложены в новый оборонный бюджет США, подписанный президентом Дональдом Трампом в декабре прошлого года. После их введения трубоукладчик газопровода — швейцарская Allseas — приостановила работы. В Германии действия США назвали вмешательством во внутриевропейские дела.