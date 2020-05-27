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Эксперт: США «нагибают» Европу с «Северным потоком-2» 

Мария Иванова 1 час назад
США «нагибают» Европу с «Северным потоком-2»
Фото: ТАСС
Политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что вмешательство США в строительство «Северного потока-2» говорит об отсутствии у Европы суверенитета. Об этом сообщает Nation News.
«То, что они делают — силовой путь — они нагибают Европу, демонстрируют, что у нее нет суверенитета», — заявил Дудчак.
По его словам, действия США — это конкурентная борьба, ведущаяся неэкономическими методами, для продвижения американского сжиженного природного газа.
Экономист отметил, что США хотят нанести удар и по ЕС, лишив его источника дешевых и стабильных ресурсов, и по России, отобрав у нее рынки сбыта.
Дудчак призвал Россию учиться этому противостоять и объединяться с возможными союзниками.
Как сообщал «Рамблер», в 2018 году Германия, Финляндия и Швеция выдали разрешения на строительство «Северного потока-2». Дания сделала это в конце октября 2019 года. По последним данным, санкции США помешали проложить оставшиеся 160 километров трубопровода.
Санкции против «Северного потока — 2» были заложены в новый оборонный бюджет США, подписанный президентом Дональдом Трампом в декабре прошлого года. После их введения трубоукладчик газопровода — швейцарская Allseas — приостановила работы. В Германии действия США назвали вмешательством во внутриевропейские дела.
В конце мая 2020-го посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что конгресс может быстро принять новые санкции. Он подчеркнул, что меры пользуются поддержкой обеих партий.
Видео дня. Возместят ли компании расходы сотрудникам на «удаленке»
Комментарии
Экономика , Александр Дудчак , Дональд Трамп , Ричард Гренелл , ЕС
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