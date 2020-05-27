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Саммиты БРИКС и ШОС перенесли 

Мария Иванова 1 час назад
Саммиты БРИКС и ШОС перенесли
Фото: ТАСС
Саммиты БРИКС и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), которые должны были пройти 21-23 июля в Санкт-Петербурге, перенесут на более поздний срок. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Такое решение было принято из-за пандемии нового коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. Новые даты саммитов участники организаций выберут в зависимости от дальнейшего развития ситуации с коронавирусом.
Высокопоставленный источник РИА Новости заявлял, что саммит ШОС может пройти ближе к осени.
Как писал «Рамблер», ранее из-за коронавируса на более поздние сроки перенесли Российский инвестиционный форум в Сочи и Ялтинский международный экономический форум.
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Экономика , ШОС , БРИКС , РИА Новости
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