Саммиты БРИКС и ШОС перенесли 

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Саммиты БРИКС ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), которые должны были пройти 21-23 июля в Санкт-Петербурге, перенесут на более поздний срок. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Такое решение было принято из-за пандемии нового коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. Новые даты саммитов участники организаций выберут в зависимости от дальнейшего развития ситуации с коронавирусом.

Высокопоставленный источник РИА Новости заявлял, что саммит ШОС может пройти ближе к осени.

Как писал «Рамблер», ранее из-за коронавируса на более поздние сроки перенесли Российский инвестиционный форум в Сочи и Ялтинский международный экономический форум.