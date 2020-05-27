«России придется воевать на двух фронтах»

В условиях пандемии и обвала цен на нефть России приходится вести войну сразу на два фронта. Поэтому некоторые предрекают ей экономический коллапс. Но это совсем не так, уверяет японский журналист. У нее есть выработанная система, пишет он, которая не допустит финансового краха.

Прогноз российской экономики на 2020 год

Большинство уверено, что под влиянием пандемии коронавируса нового типа в 2020 году рост российской экономики будет отрицательным, как и в основных странах мира.

Последнюю информацию представило агентство ТАСС. Оно провело анкетирование среди ключевых российских рейтинговых агентств и аналитических отделов банков и опубликовало усредненный консенсус-прогноз, поэтому рассмотрим его.

Прогноз различных учреждений по поводу роста ВВП в 2020 году приведен в графике ниже (указан в оригинале статьи — прим. ред.). Большинство полагает, что показатель будет минус 4 — 5%, и только «Альфа-Банк» предположил сравнительно легкое снижение: минус 1%.

Среднее значение составляет минус 4,1%. То есть на данный момент это и есть консенсус-прогноз для России.

По прогнозам «Альфа-Банка», чье предположение было самым мягким, в период с апреля по июнь показатель упадет до минус 6%, однако при условии возврата экономической деятельности на нормальный уровень с июля общее годовое значение будет равняться примерно минус 1%.

Кстати, был представлен также консенсус-прогноз, касающийся и других индексов: инфляция в 2020 году составит 3,9%, курс рубля к концу года — 70 рублей за доллар.

Более того, выражается мысль о том, что отрицательный рост сохранится до конца 2020 года, но уже в 2021 году он поднимется в плюсовую зону. Что касается консенсус-прогноза на 2021 год, то экономический рост составит плюс 2,7%, уровень инфляции — 3,7%, курс на конец 2021 года — 70 рублей за доллар, что не будет отличаться от 2020 года.

Кстати, если проанализировать информацию о российской экономике, то складывается впечатление, что правительству придется принимать антикризисные меры по двум отличающимся направлениям.

Если говорить военным языком, России придется воевать на двух фронтах: первый — проблема среднего и малого бизнеса, найма и доходов, второй — влияние обвала цен на нефть на финансовую обстановку.

Безусловно, есть множество и других проблем, но в целом их можно сгруппировать в эти две главные. Далее попытаюсь их проанализировать.

Наиболее пострадавшие сферы

Правительство России определило экономические области, которые больше всего пострадали от пандемии нового коронавируса. Теперь оно предпринимает попытки поддержать эти направления. Список, представленный властями 18 апреля, следующий:

— Авиация

— Культурно-развлекательный бизнес

— Спортивно-оздоровительный бизнес

— Туризм

— Гостиничный бизнес

— Общественное питание

— Школы интенсивной подготовки и повышения квалификации

— Конференции и ярмарки

— Сфера бытовых услуг (ремонт бытовой техники, химчистки, парикмахерские)

— Стоматология

— Розничная торговля (автомобили, бытовая техника, электроника и средства связи, одежда)

Во всех странах от эпидемии страдают в основном одни и те же сферы, которые связаны с перемещением и контактами. Кроме того, что касается розничного бизнеса, то торговля основными продуктами питания пострадала меньше остальных, однако по потребительским товарам длительного пользования и одежде, которые не являются предметами первой необходимости, был нанесен сильный удар.

Указанные выше сферы, отмеченные российским правительством, затрагивают именно эти направления. Пока не будут сняты ограничения на поездки за границу и выход на улицу, спрос в этих областях не восстановится. До выхода из кризиса этому бизнесу придется выживать только за счет поддержи правительства.

И наоборот, благодаря коронавирусному кризису шанс появился у новых служб, использующих интернет, позволяющий избежать передвижений и контактов. По некоторым данным, в России также стремительно развиваются такие сферы, как доставка еды и продуктов, онлайн-обучение, торговля и медицина, удаленные конференции через Zoom и Teams, кибербезопасность и интернет-банкинг.

Итак, в соответствии с правительственным списком пострадавших из-за нового коронавируса компаний, в него входят представители крупного бизнеса, например, авиаперевозчики, дилеры автомобилей и домашней бытовой техники, однако немалую долю также составляет малый и средний бизнес, а также индивидуальные предприниматели.

В России сфера услуг, которую обеспечивает малый и средний бизнес, не обладает мощным влиянием и способностью тянуть за собой всю экономику. Однако она важна с точки зрения обеспечения рабочих мест.

Среди трудоспособного населения России, составляющего 72 миллиона человек, численность сотрудников крупных компаний и государственных служащих насчитывает 32 миллиона человек. Оставшиеся 40 миллионов работают в небольшом бизнесе или в качестве индивидуальных предпринимателей.

Пандемия нанесла прямой удар по небольшим компаниям и ИП, что поставило под угрозу рабочие места и доходы в России.

На самом деле, во время предыдущих экономических кризисов ситуация практически не отражалась на найме. Кроме того, стоит отметить, что в России не накопилось никаких ноу-хау для поддержки малого и среднего бизнеса. Федеральные власти заявляют об их поддержке, однако детальных мер практически не предпринимается.

Нефть и финансы

Столпами российской экономики является экспорт нефти и газа. Россия — это страна, покрывающая примерно половину доходов федерального бюджета за счет нефти и газа. В 2020 году мировой спрос на энергетику сократился под влиянием нового коронавируса. Также ситуацию осложнила несогласованность действий ОПЕК+ по ограничению добычи, и нефтяные цены обвалились. Естественно, это затрудняет положение России и ухудшает ее финансовую ситуацию.

Некоторые эксперты, плохо разбирающиеся в российской действительности, были склонны заявлять, что из-за обвала стоимости нефти Россия оказалась на пороге краха. Тем не менее на самом деле у российских финансов есть определенный буфер, поэтому в ближайшее время ничего не произойдет.

В России работает следующая система: устанавливается определенный уровень цен на нефть, и, если ее реальная стоимость превышает этот уровень, полученные дополнительные доходы от нефти и газа автоматически перенаправляются в фонд народного благосостояния (это называют бюджетными правилами).

И наоборот, если реальные цены на энергоносители ниже установленного уровня, недостача покрывается из фонда народного благосостояния, чтобы не возникло дефицита доходов.

По словам российского эксперта по бюджетным проблемам, чтобы покрыть дыры в 2020 и 2021 году, возникшие в результате уменьшения доходов от нефти и газа, потребуется шесть триллионов рублей, что составляет 2,8% от ВВП.

При этом на данный момент в фонде народного благосостояния есть 8% от ВВП. Следовательно, даже если цены на нефть останутся на низком уровне в течение двух лет, Россия сможет справится с этим за счет использования средств фонда, отмечает эксперт.

При этом он также подчеркивает, что отличительной чертой коронавирусной пандемии является снижение доходов и в других сферах, помимо энергетической. Расчеты показали, что в 2020 и 2021 годах в неэнергетической сфере произойдет следующее сокращение: федеральный бюджет — 0,8 — 1% от ВВП; фонд социальной защиты — 0,6%; региональные бюджеты — 1,8 — 1,9%. Если сложить все это, очевидно, что возникнет дефицит государственных доходов в размере более 3% от ВВП.

Комментируя это, эксперт отмечает: «Теоретически сокращение доходов покрывается за счет увеличения выпуска государственных облигаций. Тем не менее на фоне хаоса возможности банков по покупке гособлигаций ограничены. Дело в том, что из-за снижения доходов российские вкладчики сократят сбережения, а у банков увеличатся проблемные задолженности. При появлении признаков кризиса иностранные инвесторы выведут деньги с рынков быстроразвивающихся стран. Следовательно, Центральный банк России должен покупать гособлигации и предоставлять правительству финансы, запустив печатный станок. Подобное практикуется и в других странах, поскольку плюсов больше, чем минусов».

Суть заключается в том, что пандемия нового коронавируса и обвал нефтяных цен означает невозможность для России придерживаться образцово-показательной финансовой и бюджетной политики. Но это не подразумевает, что в ближайшее время произойдет финансовый крах.