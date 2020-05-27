Мишустин предложил помощь безработным россиянам

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Мишустин предложил увеличить минимальный размер пособия по безработице для всех россиян 

ТАСС 2 часа назад
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о планах увеличить минимальный размер пособия для всех безработных россиян, а не только тех, кто потерял работу в период эпидемии коронавируса.
Выступая в среду на совещании в режиме видеоконференции у президента РФ Владимира Путина, глава правительства сообщил, что по поручению главы государства были разработаны дополнительные предложения по поддержке потерявших работу граждан.
"Одна из важных мер — это продление выплаты пособий по безработице гражданам, которые ранее потеряли работу, при этом необходимо увеличить минимальный размер пособия по безработице для всех граждан, а не только для тех, кто лишился заработка из-за коронавируса", — сказал Мишустин.
Также он назвал целесообразным распространить на индивидуальных предпринимателей, которые вынуждены были прекратить свою деятельность, такое же пособие по безработице, как и то, которое получают граждане, потерявшие работу в период эпидемии.
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Экономика , Видео , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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