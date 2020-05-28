Россия обошла Саудовскую Аравию

Россия в прошлом месяце стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай, и теперь объем ее поставок в эту страну составляет, в среднем, 1,75 миллиона баррелей в день, тогда как объем поставок Саудовской Аравии, которая раньше была первой по этому показателю, составляет 1,26 миллиона баррелей в день. Об этом сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на таможенные данные. В прошлом месяце Саудовская Аравия опустилась на третье место среди поставщиков сырой нефти в Китай, а второе место занял Ирак.

Еще в марте Россия поставляла в Китай 1,66 миллиона баррелей нефти в день, а Саудовская Аравия — 1,7 миллиона баррелей в день. Сравнение средних показателей за месяц свидетельствует о значительном сокращении поставок саудовской нефти крупнейшему в мире импортеру этого сырья. В то же время, закупки Китаем в марте российской нефти оказались на 31% больше, чем в тот же период прошлого года, а в апреле российский импорт увеличился на 18% по сравнению с прошлым годом.

По данным компании TankerTracker. com, Саудовская Аравия в апреле поставляла в Китай 2,083 миллиона баррелей нефти в день, тогда как в марте объем поставок составил 1,065 миллионов баррелей в день. В этом вопросе возникают нестыковки, поскольку существует различие между показателями экспорта и импорта сырой нефти, а происходит это из-за различия по времени, когда поставки регистрируются экспортные и когда они регистрируются как как импортные. По мнению Самира Мадани (Samir Madani), одного из основателей компании TankerTracker. com, эта разница в регистрации поставок в Саудовской Аравии и в Китае может составлять от двух до четырех недель.

Китай является ключевым рынком для экспортеров нефти, и поэтому он, естественно, становится ареной борьбы крупнейших экспортеров, и при этом нужно еще учитывать напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном, которая не очень способствует увеличению импорта американской нефти.

Тем временем, есть дополнительные хорошие новости для цен на нефть — общий объем китайского импорта нефти в апреле был выше, чем в марте, что, возможно, свидетельствует о стабильном восстановлении спроса на нефть. В апреле Китай импортировал, в среднем, 9,68 миллиона баррелей нефти в день, тогда как в марте этот показатель был на уровне 9,68 миллиона баррелей в день. Вместе с тем, апрельские показатели нынешнего года оказались ниже, чем средне данные за апрель 2019 года (10,54 миллиона баррелей в день).

Однако аналитики считают, что потерянная Саудовской Аравией и полученная Россией доля рынка — это лишь временное явление. В беседе с корреспондентом агентства Bloomberg, представитель компании Vortexa, следящей за движением танкеров, сообщил, что саудовские поставки в Китай сырой нефти могут увеличиться более чем в два раза по сравнению с апрелем, когда они снизились на 41% по сравнению с мартом.

«Было очевидно, что саудиты намерены в апреле увеличить свою долю рынка на Западе, — отметил в беседе с корреспондентом агентства Bloomberg региональный руководитель по сырьевым товарам компании IHSMarket. — Саудиты в настоящее время сокращают добычу и объемы поставок, однако, как ожидается, они вскоре вновь сконцентрируют свое внимание на Китае».

По данным компании TankerTracker. com, в течение 21 дня в мае объем поставок саудовской сырой нефти в Китай составил, в среднем, примерно 1,87 миллиона баррелей в день.