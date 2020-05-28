Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.25
82.00
78.45
Прогноз
01.06 – 08.06
$
72.00
78.30
Индексы и котировки Brent
34.41
+0.50 Золото
1719.42
+0.20 РТС
1210.35
+0.76
Динамика валют
EUR / USD
28.05
1.1018
+0.0199
13.05
1.0818
25.05
17.05
03.05

OilPrice (США): Россия опередила Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай 

ИноСМИ и ещё 1 4 часа назад
Россия обошла Саудовскую Аравию
Фото: © РИА Новости, Максим Богодвид
Россия в прошлом месяце стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай, и теперь объем ее поставок в эту страну составляет, в среднем, 1,75 миллиона баррелей в день, тогда как объем поставок Саудовской Аравии, которая раньше была первой по этому показателю, составляет 1,26 миллиона баррелей в день. Об этом сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на таможенные данные. В прошлом месяце Саудовская Аравия опустилась на третье место среди поставщиков сырой нефти в Китай, а второе место занял Ирак.
Еще в марте Россия поставляла в Китай 1,66 миллиона баррелей нефти в день, а Саудовская Аравия — 1,7 миллиона баррелей в день. Сравнение средних показателей за месяц свидетельствует о значительном сокращении поставок саудовской нефти крупнейшему в мире импортеру этого сырья. В то же время, закупки Китаем в марте российской нефти оказались на 31% больше, чем в тот же период прошлого года, а в апреле российский импорт увеличился на 18% по сравнению с прошлым годом.
По данным компании TankerTracker. com, Саудовская Аравия в апреле поставляла в Китай 2,083 миллиона баррелей нефти в день, тогда как в марте объем поставок составил 1,065 миллионов баррелей в день. В этом вопросе возникают нестыковки, поскольку существует различие между показателями экспорта и импорта сырой нефти, а происходит это из-за различия по времени, когда поставки регистрируются экспортные и когда они регистрируются как как импортные. По мнению Самира Мадани (Samir Madani), одного из основателей компании TankerTracker. com, эта разница в регистрации поставок в Саудовской Аравии и в Китае может составлять от двух до четырех недель.
Китай является ключевым рынком для экспортеров нефти, и поэтому он, естественно, становится ареной борьбы крупнейших экспортеров, и при этом нужно еще учитывать напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном, которая не очень способствует увеличению импорта американской нефти.
Тем временем, есть дополнительные хорошие новости для цен на нефть — общий объем китайского импорта нефти в апреле был выше, чем в марте, что, возможно, свидетельствует о стабильном восстановлении спроса на нефть. В апреле Китай импортировал, в среднем, 9,68 миллиона баррелей нефти в день, тогда как в марте этот показатель был на уровне 9,68 миллиона баррелей в день. Вместе с тем, апрельские показатели нынешнего года оказались ниже, чем средне данные за апрель 2019 года (10,54 миллиона баррелей в день).
Однако аналитики считают, что потерянная Саудовской Аравией и полученная Россией доля рынка — это лишь временное явление. В беседе с корреспондентом агентства Bloomberg, представитель компании Vortexa, следящей за движением танкеров, сообщил, что саудовские поставки в Китай сырой нефти могут увеличиться более чем в два раза по сравнению с апрелем, когда они снизились на 41% по сравнению с мартом.
«Было очевидно, что саудиты намерены в апреле увеличить свою долю рынка на Западе, — отметил в беседе с корреспондентом агентства Bloomberg региональный руководитель по сырьевым товарам компании IHSMarket. — Саудиты в настоящее время сокращают добычу и объемы поставок, однако, как ожидается, они вскоре вновь сконцентрируют свое внимание на Китае».
По данным компании TankerTracker. com, в течение 21 дня в мае объем поставок саудовской сырой нефти в Китай составил, в среднем, примерно 1,87 миллиона баррелей в день.
Видео дня. Фонд страхования от безработицы может появиться в РФ
Последние новости
Российскую систему «Панцирь» подняли на смех в Ливии Российскую систему «Панцирь» подняли на смех в Ливии Болгарские читатели: русские смеются от вида наших самолетов Болгарские читатели: русские смеются от вида наших самолетов СМИ Швейцарии: Россия плачет крокодиловыми слезами СМИ Швейцарии: Россия плачет крокодиловыми слезами
Комментарии 23
Экономика , Цена на нефть , Экономика России , Новые налоги , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доигрались: «Газпром» остановил транзит через Польшу
Доигрались: «Газпром» остановил транзит через Польшу
Трамп пообещал американцам подъем экономики
Трамп пообещал американцам подъем экономики
«Газпрому» готовятся объявить войну
«Газпрому» готовятся объявить войну
Люди во всём мире потеряли $3,4 трлн из-за коронавируса
Люди во всём мире потеряли $3,4 трлн из-за коронавируса
Бизнес просит компенсацию за новые требования
Бизнес просит компенсацию за новые требования
Видео
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
03:22
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
Экономика
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
00:35
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
Компании Экономика
Путин и саудовский принц договорились по нефти
00:27
Путин и саудовский принц договорились по нефти
Рынки Экономика
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение