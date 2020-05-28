Транзит российского газа в Европу снова прекращен

Транзит газа по газопроводу «Ямал — Европа» был снова остановлен. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия поставляет по «Ямалу — Европе» газ в Германию через Белоруссию и Польшу. 17 мая, как сообщал «Рамблер», истек срок действия транзитного соглашения между Россией и Польшей. С тех пор поставки осуществляются на основе аукционов. Их проводит польский оператор газотранспортной системы Gaz-System.

Утром 26 мая поставки газа по трубопроводу достигли нуля. Согласно данным польской платформы по распределению мощностей GSA Platform, мощности «Ямала — Европы» не были забронированы и с 6:00 четверга до 6:00 пятницы.

В ноябре польская государственная нефтегазовая компания PGNiG отчиталась о том, что в январе-сентябре 2019 года объем поставок в страну российского газа снизился на 21% в годовом выражении до 6,29 миллиарда кубических метров.

В компании объяснили это реализацией программы диверсификации источников поставок, а именно ростом поставок сжиженного природного газа (СПГ) — их объем в январе-сентябре 2019-го стал больше на 27% до 2,48 миллиарда кубометров, а доля — на 5% до 23%.