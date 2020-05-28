Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.39
82.00
78.48
Прогноз
01.06 – 08.06
$
72.00
78.30
Индексы и котировки Brent
34.08
+0.50 Золото
1718.80
+0.03 РТС
1228.54
+0.33
Динамика валют
EUR / USD
28.05
1.0994
+0.0176
13.05
1.0818
25.05
17.05
03.05

Регионам перечислили 100 млрд рублей для компенсации снижения доходов 

Парламентская газета 1 час назад
Минфин перечислил регионам 100 млрд рублей
Фото: ТАСС
Министерство финансов России перечислило 100 млрд рублей регионам для компенсации снижения их доходов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Минфин России 26 мая 2020 года, согласно распоряжению правительства РФ, перечислил 100 млрд рублей 56 российским регионам для компенсации снижения их доходов», — говорится в сообщении.
Эти средства направят в те субъекты, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. В Минфине сообщили, что размер дотации был определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.
Отмечается, что соответствующая мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов в условиях ухудшения экономической обстановки из-за COVID-19.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что регионы получили необходимые средства для федеральных дополнительных выплат медикам за май.
Видео дня. Фонд страхования от безработицы может появиться в РФ
Парламентская газета: последние новости
Транзит газа из России в Европу через Польшу остановлен Транзит газа из России в Европу через Польшу остановлен Китайский парламентарий рассказал о слабых местах в борьбе с коронавирусом Китайский парламентарий рассказал о слабых местах в борьбе с коронавирусом Совфед предложил ввести механизм товарных интервенций в случае роста цен на продукты Совфед предложил ввести механизм товарных интервенций в случае роста цен на продукты
Комментарии
Экономика , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Правительство РФ , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Госдуме рассказали, у кого могут вырасти зарплаты
В Госдуме рассказали, у кого могут вырасти зарплаты
Авиакомпании предупредили о росте цен на билеты
Авиакомпании предупредили о росте цен на билеты
Россиянам снизили зарплаты
Россиянам снизили зарплаты
Саммиты БРИКС и ШОС перенесли
Саммиты БРИКС и ШОС перенесли
США закупились российской нефтью
США закупились российской нефтью
Видео
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
03:22
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
Экономика
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
00:35
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
Компании Экономика
Путин и саудовский принц договорились по нефти
00:27
Путин и саудовский принц договорились по нефти
Рынки Экономика
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение