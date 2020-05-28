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Последний шанс «Северного потока-2» вышел из немецкого порта 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Последний шанс «Севпотока-2» вышел из немецкого порта
Фото: globallookpress.com
Трубоукладчик «Газпром» «Академик Черский» спустя три неделя простоя вышел из немецкого порта Мукран. Об этом свидетельствуют данные сайтов по отслеживанию морских судов Marine Traffic и Myshiptracking.
Отмечается, что спустя два часа после выхода из порта «Черский» встал на якорь недалеко от порта. При этом именно в Мукране находится логистическая база «Северного потока-2», на которой хранятся трубы для строительства газопровода.
«Академик Черский» прибыл в порт Мукран 8 мая. Как отмечает РИА ФАН, судно приняло на борт сваренные трубы для дальнейшей укладки по дну моря. Кроме того, в зоне строительства заметили трубоукладочную баржу «Фортуна».
Отметим, что «Черский» — единственное судно «Газпрома», которое может достроить «Северный поток-2». Ранее иностранные подрядчики были вынуждены вывести отозвать свои трубоукладчики из-за угрозы американских санкций.
На днях посол США в Германии Ричард Гренелл заявил в интервью немецкому Handelsblatt, что Вашингтон рассматривает вариант ввода новых санкций против российского газопровода, сообщает Ura.ru
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