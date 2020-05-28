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Песков оценил возможность снятия санкций с России из-за коронавируса 

РИА Новости 32 минуты назад
Кремль оценил возможность снятия санкций с России
Фото: РИА Новости
Государства-апологеты санкционного языка индифферентно отнеслись к инициативам о снятии санкций с России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин на саммите G20 по коронавирусу заявил, что важно "на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий". Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем первом интервью РИА Новости в режиме видеосвязи заявлял, что сохранение санкций в период коронавируса является абсолютно аморальным и безответственным, и от этого нужно уходить.
"В данном случае, безусловно, это решения, которые должны приниматься всеми одновременно, и вряд ли какое-то государство здесь может солировать в одиночку. Это вряд ли возможно и вряд ли целесообразно. Как мы знаем, основные апологеты вот этого санкционного языка, языка рестрикций на все и вся в данном случае индифферентно отнеслись к таким инициативам", — сказал Песков в ответ на вопрос, собирается ли Россия, на разных уровнях выступавшая за отмену санкций в период пандемии, отменять свои контрмеры, в частности, в продуктовой сфере.
В августе 2014 года РФ ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции, в том числе из ЕС. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба, овощи, фрукты, молочная продукция. В конце июня 2015 года власти продлили запрет, с 6 августа 2015 года вступил в силу указ президента РФ об утилизации запрещенных к ввозу товаров в рамках продовольственного эмбарго.
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Комментарии
Экономика , Дмитрий Медведев , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ЕС , Совет безопасности РФ , РИА Новости
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