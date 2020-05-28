Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.08
82.00
78.17
Прогноз
01.06 – 08.06
$
72.00
78.30
Индексы и котировки Brent
34.85
–0.43 Золото
1722.30
–0.10 РТС
1236.04
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
28.05
1.1016
+0.0197
13.05
1.0818
25.05
17.05
03.05

Путин заявил о «непростых событиях» на рынке углеводородов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 54 минуты назад
Путин заявил о «непростых событиях»
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин в рамках очной встречи с главой компании «Транснефть» Николаем Токаревым обсудил итоги работы и перспективные направления деятельности.
«Хотелось бы послушать ваши оценки того, что сейчас происходит в компании, тем более что все это связано с известными поставками и на внутренний рынок, и на экспорт углеводородов, а там, мы знаем, происходят события непростые», — сказал глава государства, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что трубопроводы являются важной составляющей огромной транспортной системы России и незаслуженно были обделены вниманием в рамках прошедшего недавно крупного совещания по транспорту.
Он также попросил Токарева рассказать об инвестиционных планах компании и доложить о том, как в целом обстоят дела в «Транснефти».
В середине мая Путин также провел встречу с главой Роснефти Игорем Сечиным. В рамках встречи обсуждалась ситуация в нефтегазовой отрасли. Глава государства и руководитель Роснефти также отдельно поговорили о работе над проектом «Восток Ойл».
Перед этим Путин заявил, что российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями из-за коронавируса, который также повлиял на экономику и топливно-энергетический комплекс.
Видео дня. Фонд страхования от безработицы может появиться в РФ
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Песков оценил «санкционные упражнения» США по «Северному потоку – 2» Песков оценил «санкционные упражнения» США по «Северному потоку – 2» Угрозы в адрес «Северного потока – 2» выдали проигрыш США Угрозы в адрес «Северного потока – 2» выдали проигрыш США Польский участок газопровода «Ямал – Европа» перестал работать круглосуточно Польский участок газопровода «Ямал – Европа» перестал работать круглосуточно
Комментарии
Экономика , Компании , Рынки , Николай Токарев , Игорь Сечин , Владимир Путин , Транснефть , Роснефть , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы регионы-лидеры по социальным расходам
Названы регионы-лидеры по социальным расходам
Названы проблемы защиты мировых компаний от хакеров
Названы проблемы защиты мировых компаний от хакеров
Мишустина предупредили о рисках с детскими выплатами
Мишустина предупредили о рисках с детскими выплатами
Кудрин предложил нацплан по восстановлению экономики
Кудрин предложил нацплан по восстановлению экономики
Депардье в России признали пострадавшим от COVID
Депардье в России признали пострадавшим от COVID
Видео
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
03:22
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
Экономика
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
00:35
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
Компании Экономика
Путин и саудовский принц договорились по нефти
00:27
Путин и саудовский принц договорились по нефти
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение