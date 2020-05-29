Названа цена спасения главной экономики Европы 

Германия готовится ко второму этапу стимулирования экономики на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Для спасения главной экономики Европы планируется выделить помощь объемом от 50 до 100 миллиардов евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В конце марта правительство ФРГ уже одобрило ряд законопроектов, нацеленных на граждан страны и компании. Оно выделило помощь в размере 156 миллиардов евро. Так, для поддержки самозанятого населения предусматривались 50 миллиардов евро. Кроме того, было принято решение о создании Фонда экономической стабильности в объеме 600 миллиардов евро, который включает кредитные гарантии для компаний на 400 миллиардов евро.

По информации Bloomberg, пока правящая коалиция, в которую входят блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), не согласовала новую сумму. Министр финансов Олаф Шольц (СДПГ) настаивает на том, чтобы выделить как можно больше средств. Консервативный блок Ангелы Меркель, напротив, не намерен влезать в большие долги.

В частности, Шольц предложил создать Фонд спасения объемом 57 миллиардов евро, чтобы компенcировать немецким общинам сокращение корпоративных налоговых поступлений и помочь в погашении имеющихся долгов. Сторонники Ангелы Меркель и она сама не считают нужным помогать общинам.

Министр финансов также выступает за увеличение размера выплат субсидий для семей с 204 евро на ребенка до 300 евро. Канцлер и ее сподвижники не против таких планов, однако полагают, что основными получателями должны стать нуждающиеся в поддержки семьи с низким уровнем дохода.

Как бы то ни было окончательное решение по всем вопросам будет принято во время встречи второго июня.

Новые меры призваны спасти экономику Германии от худшего падения со времен окончания Второй мировой войны. По данным экспертов, обвал ВВП по итогам 2020 года составит 6,3 процента.