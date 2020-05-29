Германия раскрыла новые санкции против России 

Германия запускает процедуру принятия новых персональных санкций в отношении лиц, которых власти страны считают ответственными за кибератаки на бундестаг в 2015 году. Об этом сообщила представитель главы МИД Германии Мария Адебар, передает ТАСС.
По словам Адебар, в отношении этих лиц будет действовать режим санкций ЕС, который существовал с мая 2019 года и пока не применялся.
«Мы намерены сейчас заявить о лицах, и этот санкционный режим позволяет замораживать их активы, вводить ограничения на въезд в ЕС в отношении лиц и организаций. Это процедура, которую сейчас запускает правительство ФРГ», — заявила представитель МИД.
Она также отметила, что правительство ФРГ продолжает проверку хакерской атаки и оставляет за собой право принимать дальнейшие меры.
30 апреля 2015 года, как сообщал «Рамблер», сети Бундестага были подвергнуты кибератаке. В ее результате было похищено около 16 гигабайтов данных. В мае 2020-го Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина по делу о нападении. Газета New York Times ранее писала, что помимо Бадина под санкции ЕС может также попасть глава ГРУ (ныне — Главного управления Генштаба ВС России) Игорь Костюков.