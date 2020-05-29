Германия раскрыла новые санкции против России 

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Германия запускает процедуру принятия новых персональных санкций в отношении лиц, которых власти страны считают ответственными за кибератаки на бундестаг в 2015 году. Об этом сообщила представитель главы МИД Германии Мария Адебар, передает ТАСС

По словам Адебар, в отношении этих лиц будет действовать режим санкций ЕС , который существовал с мая 2019 года и пока не применялся.

«Мы намерены сейчас заявить о лицах, и этот санкционный режим позволяет замораживать их активы, вводить ограничения на въезд в ЕС в отношении лиц и организаций. Это процедура, которую сейчас запускает правительство ФРГ», — заявила представитель МИД.

Она также отметила, что правительство ФРГ продолжает проверку хакерской атаки и оставляет за собой право принимать дальнейшие меры.