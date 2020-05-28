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Мишустин объявил о завершении плана восстановления экономики 

News.ru и ещё 14 1 час назад
Кабмин подготовил план восстановления экономики
Фото: globallookpress.com
Работа по подготовке общенационального плана действий по восстановлению экономики РФ подходит к концу, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Российская экономика сейчас переживает тяжёлые время из-за кризиса, который был вызван пандемией коронавируса. Лидеры почти всех государств приняли решение о введении режима самоизоляции и закрытии всех общественных мест, чтобы снизить риск распространения нового заболевания. Это ударило не только по мелкому и среднему бизнесу, но и по корпорациям.
На этой неделе мы завершаем работу по подготовке общенационального плана действий, — подчеркнул политик.
По его словам, этот план поможет восстановить занятость населения, а также обеспечит рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней. Он состоит из девяти разделов и содержит порядка 500 мероприятий по различным направлениям. Срок реализации документа — до конца 2021 года, передаёт Радио Sputnik.
Ранее глава комитета Госдумы РФ по труду и социальной политике Ярослав Нилов поддержал идею страховать россиян от безработицы. По его словам, сегодня пособия по безработице минимальные, такие условия не привлекают людей.
Как писал NEWS.ru, доходы россиян по итогам кризиса 2020 года могут снизиться примерно на четверть. Об этом заявил директор НИИ «Управление цифровой трансформацией экономики» Государственного университета управления Николай Кузнецов. По его словам, падение доходов россиян при пессимистичном сценарии составит 25,5%, при оптимистичном сценарии — 13,4%. Экономист отметил, что даже оптимистический сценарий «выглядит катастрофическим».
Видео дня. Фонд страхования от безработицы может появиться в РФ
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