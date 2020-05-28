Кабмин подготовил план восстановления экономики

Работа по подготовке общенационального плана действий по восстановлению экономики РФ подходит к концу, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Российская экономика сейчас переживает тяжёлые время из-за кризиса, который был вызван пандемией коронавируса. Лидеры почти всех государств приняли решение о введении режима самоизоляции и закрытии всех общественных мест, чтобы снизить риск распространения нового заболевания. Это ударило не только по мелкому и среднему бизнесу, но и по корпорациям.

На этой неделе мы завершаем работу по подготовке общенационального плана действий, — подчеркнул политик.

По его словам, этот план поможет восстановить занятость населения, а также обеспечит рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней. Он состоит из девяти разделов и содержит порядка 500 мероприятий по различным направлениям. Срок реализации документа — до конца 2021 года, передаёт Радио Sputnik.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по труду и социальной политике Ярослав Нилов поддержал идею страховать россиян от безработицы. По его словам, сегодня пособия по безработице минимальные, такие условия не привлекают людей.