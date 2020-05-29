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Лукашенко высказался о «вертолетных деньгах» 

Lenta.ru и ещё 22 2 часа назад
Лукашенко высказался о «вертолетных деньгах»
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможности раздавать «вертолетные деньги» предприятиям, пишет БЕЛТА.
По его словам, власти готовы выделять средства исключительно под конкретные выгодные проекты и контракты.
«Просто разбрасывать деньги никто не будет», — подчеркнул белорусский президент во время визита на Минский тракторный завод.
Лукашенко отметил при этом важность того, чтобы в условиях пандемии коронавируса предприятия продолжали работать и обеспечивать зарплатами рабочие коллективы.
В Белоруссии не вводили жестких карантинных ограничений для борьбы с коронавирусом. Лукашенко объяснял это экономическими причинами. По его мнению, белорусам надо работать и спасаться от кризиса, «как только можно». Он отмечал, что решение не вводить карантин было правильным, поскольку богатые страны Запада столкнулись с «дикой безработицей» из-за которой люди «барабанят кастрюлями».
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 39 858 человек, 219 умерли, 16 660 пациентов излечились.
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Комментарии 1
Экономика , Александр Лукашенко
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