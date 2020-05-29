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Мишустин обрадовал самозанятых 

Вероника Полынина и ещё 28 8 минут назад
Мишустин обрадовал самозанятых
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возврате налога за 2019 год самозанятым гражданам, сообщается на сайте правительства.
На эти цели будет выделено 1,6 млрд рублей, средства будут направлены из резервного фонда правительства.
Начисление возврата будет производиться автоматически — гражданам не нужно будет писать заявление и предоставлять документы. Деньги поступят на банковскую карту, указанную в мобильном приложении «Мой налог».
Помощь самозанятым входит в пакет мер, предложенных президентом России Владимиром Путиным для поддержки бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса.
Как сообщал «Рамблер», эксперимент по уплате налога на профессиональный доход самозанятыми стартовал в России 1 января 2019 года. Ставка налога составляет 4% для работающих с физлицами и 6% для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями.
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Экономика , Недвижимость , Новые налоги , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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