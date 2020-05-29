Мишустин обрадовал самозанятых 

На эти цели будет выделено 1,6 млрд рублей, средства будут направлены из резервного фонда правительства.

Начисление возврата будет производиться автоматически — гражданам не нужно будет писать заявление и предоставлять документы. Деньги поступят на банковскую карту, указанную в мобильном приложении «Мой налог».

Помощь самозанятым входит в пакет мер, предложенных президентом России Владимиром Путиным для поддержки бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщал «Рамблер», эксперимент по уплате налога на профессиональный доход самозанятыми стартовал в России 1 января 2019 года. Ставка налога составляет 4% для работающих с физлицами и 6% для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями.