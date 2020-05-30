В России появятся новые особые зоны

Правительство России утвердило создание трёх особых экономических зон (ОЭЗ). Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

«Общий объём инвестиций потенциальных резидентов к 2029 году составит 35,2 миллиарда рублей, — сказано в сообщении. —

Новые особые экономические зоны создадут в Башкирии, Нижегородской и Саратовской областях. Это не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета».

В Дзержинске Нижегородской области появится зона «Кулибин», где развернут производство химической и фармацевтической продукции, газозаправочных комплексов. В Башкирии создадут экономическую зону «Алга» с продукцией нефтехимической переработки, а также экологическим центром для рекультивации загрязненных территорий.

В ОЭЗ Саратовской области планируется выпускать электротехническую продукцию и программное обеспечение. Здесь появится также инновационный кластер по производству отопительного оборудования.

Новые ОЭЗ позволят создать в регионах тысячи рабочих мест

Особая экономическая зона — территория с особым юридическим статусом и льготными условиями для работы российских или иностранных предпринимателей. Они создаются на 49 лет. В России сейчас 33 такие зоны. В них зарегистрированы более 760 резидентов, включая иностранных. Общий объём инвестиций превышает 422 миллиардов рублей, создано более 38 тысяч рабочих мест.