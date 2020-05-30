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В России появятся новые особые экономические зоны 

Майк Габриелян и ещё 7 20 минут назад
В России появятся новые особые зоны
Фото: РИА Новости
Правительство России утвердило создание трёх особых экономических зон (ОЭЗ). Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
«Общий объём инвестиций потенциальных резидентов к 2029 году составит 35,2 миллиарда рублей, — сказано в сообщении. —
Новые особые экономические зоны создадут в Башкирии, Нижегородской и Саратовской областях. Это не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета».
В Дзержинске Нижегородской области появится зона «Кулибин», где развернут производство химической и фармацевтической продукции, газозаправочных комплексов. В Башкирии создадут экономическую зону «Алга» с продукцией нефтехимической переработки, а также экологическим центром для рекультивации загрязненных территорий.
В ОЭЗ Саратовской области планируется выпускать электротехническую продукцию и программное обеспечение. Здесь появится также инновационный кластер по производству отопительного оборудования.
Новые ОЭЗ позволят создать в регионах тысячи рабочих мест
Особая экономическая зона — территория с особым юридическим статусом и льготными условиями для работы российских или иностранных предпринимателей. Они создаются на 49 лет. В России сейчас 33 такие зоны. В них зарегистрированы более 760 резидентов, включая иностранных. Общий объём инвестиций превышает 422 миллиардов рублей, создано более 38 тысяч рабочих мест.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Минэкономразвития запустило новый сервис для поддержки бизнеса.
Видео дня. Рубль снизился к доллару и евро на Московской бирже
Комментарии 13
Экономика , Новые налоги , Правительство РФ , Минэкономразвития
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