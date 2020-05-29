Поставки сырой нефти в США выросли почти на один миллион баррелей в день, в то время как внутреннее производство падает. Об этом пишет Financial Times.

По данным экспертов, опрошенных изданием, ситуация, сложившаяся сейчас в нефтяной отрасли США, связана с тем, что в страну прибыла «армада» судов с саудовской нефтью. Танкеры были направлены еще до того, как в начале апреля Саудовская Аравия объявила о сокращении добычи нефти.

При этом американские нефтяные компании вынуждены закрывать скважины, чтобы справиться с резким падением цен на рынке, отмечает газета.

В марте, как сообщал «Рамблер», после провала переговоров с Россией о сокращении добычи ради сохранения цен Саудовская Аравия нарастила производство, и нефть резко подешевела. По данным экспертов, резкое снижение цен ударило по американским нефтяным производителям, так как добыча сланцевой нефти обходится дорого.