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Саудовская «армада» с нефтью прибыла в США 

Алиса Селезнёва и ещё 2 1 час назад
Поставки сырой нефти в США выросли почти на один миллион баррелей в день, в то время как внутреннее производство падает. Об этом пишет Financial Times.
По данным экспертов, опрошенных изданием, ситуация, сложившаяся сейчас в нефтяной отрасли США, связана с тем, что в страну прибыла «армада» судов с саудовской нефтью. Танкеры были направлены еще до того, как в начале апреля Саудовская Аравия объявила о сокращении добычи нефти.
При этом американские нефтяные компании вынуждены закрывать скважины, чтобы справиться с резким падением цен на рынке, отмечает газета.
В марте, как сообщал «Рамблер», после провала переговоров с Россией о сокращении добычи ради сохранения цен Саудовская Аравия нарастила производство, и нефть резко подешевела. По данным экспертов, резкое снижение цен ударило по американским нефтяным производителям, так как добыча сланцевой нефти обходится дорого.
Экономика , Видео , Financial Times
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