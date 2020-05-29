Миллер заявил, что «Газпром» будет готов к переговорам о поставках в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом. Он отметил, что в Минэнерго Белоруссии направили соответствующее письмо.

Как сообщал «Рамблер», ранее власти Белоруссии называли одним из основных препятствий созданию Союзного государства с Россией споры о ценах на нефть и газ.

В 2019 году истекла договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Президент Александр Лукашенко говорил о целесообразности ее снижения до уровня, близкого к внутрироссийскому.

Цена на газ для Белоруссии в 2019 году составляла 127 долларов за тысячу кубометров на границе. В этом году цены было решено оставить на таком же уровне.

Белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой говорил, что Минск будет добиваться «небольшой корректировки», а Лукашенко заявил, что с учетом логистики российский газ должен стоить для его страны от 40 до 45 долларов за тысячу кубов.