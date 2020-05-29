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В России назвали сумму долга Белоруссии за газ 

Мария Иванова и ещё 7 9 минут назад
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что задолженность Белоруссии за газ составляет 165,6 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости.
Миллер заявил, что «Газпром» будет готов к переговорам о поставках в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом. Он отметил, что в Минэнерго Белоруссии направили соответствующее письмо.
Как сообщал «Рамблер», ранее власти Белоруссии называли одним из основных препятствий созданию Союзного государства с Россией споры о ценах на нефть и газ.
В 2019 году истекла договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Президент Александр Лукашенко говорил о целесообразности ее снижения до уровня, близкого к внутрироссийскому.
Цена на газ для Белоруссии в 2019 году составляла 127 долларов за тысячу кубометров на границе. В этом году цены было решено оставить на таком же уровне.
Белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой говорил, что Минск будет добиваться «небольшой корректировки», а Лукашенко заявил, что с учетом логистики российский газ должен стоить для его страны от 40 до 45 долларов за тысячу кубов.
Комментарии 66
Экономика , Видео , Компании , Рынки , Алексей Миллер , Александр Лукашенко , Газпром , Минэнерго
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