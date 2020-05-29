Эксперт назвал факторы восстановления мировой торговли 

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Алексей Портанский. Основными факторами для восстановления мировой торговли, объемы которой падают в условиях пандемии, являются оперативность контроля над распространением COVID-19 и определение дальнейшей экономической политики, считает профессор НИУ ВШЭ , ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

"Для восстановления определяющими будут два условия: быстрота установления правительствами контроля над распространением пандемии и выбор ими характера дальнейшей экономической политики", — сказал он в ходе круглого стола "В поисках новой архитектуры многополярности: международное сотрудничество ЕАЭС".

Согласно прогнозам международных экспертов, снижение объемов торговли может составить к концу года 13% по оптимистичному сценарию, по пессимистичному — 32% и более, напомнил эксперт.

"Широкий разброс между двумя сценариями объясняется прежде всего самой природой нынешнего кризиса, связанной со здоровьем людей, и значительной неопределённостью мировой экономики в ближайшем будущем. Неопределенность приведённых сценариев и оценок обусловлена ещё и тем, что нельзя исключать появления иных, неизвестных пока факторов, воздействие которых на торговые потоки окажется существенным. К примеру, могут осложниться условия на кредитном рынке, что неизбежно сузит возможности финансирования торговли", — пояснил он.

Портанский указал, что эксперты ожидают двузначные цифры снижения экспорта практически во всех регионах.

"При этом сильнее всего пострадает экспорт из Северной Америки и Азии. Более резко торговля, скорее всего, будет падать в секторах, где сформировались сложные цепочки создания добавленной стоимости, особенно в сфере электроники и автомобильной промышленности. В секторе услуг пандемия затронет прежде всего транспорт, туризм — это мы уже хорошо видим", — сказал он.

"По данным на апрель 2020 года, в большинстве стран переломная точка, позволяющая говорить о сокращении негативного влияния коронавируса на хозяйственную жизнь, ещё не пройдена. Имеющиеся прогнозы допускают сокращение мирового ВВП до 10% к концу года", — отметил эксперт.

"Губительным было бы поддаться в сложившихся обстоятельствах соблазну введения новых протекционистских барьеров, которые неминуемо приведут к новым шокам для экономик в дополнение к уже существующим. Напротив, поддержание открытости рынков для международной торговли и инвестиций способствовало бы дальнейшему восстановлению", — заключил он.

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