Власти США распродают недвижимость в Гонконге

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Американские власти продают принадлежащее им имущество, находящееся в элитных районах Гонконга. Это вызвано сложностями во взаимоотношениях Вашингтона и Пекина, сообщают СМИ.

Речь идёт о нескольких особняках и участках земли в районе Шусон Хилл, их стоимость, по предварительным оценкам, составляет порядка $1,3 млрд Земля и недвижимость, выставленные на продажу, принадлежали Госдепу с 1948 года, уточняет Bloomberg.

Представитель внешнеполитического ведомства подтвердил журналистам, что гонконгское имущество будет продано.

Отдел Госдепартамента по эксплуатации зданий за рубежом постоянно проводит оценку зарубежной недвижимости Госдепа в рамках мировой программы по реинвестированию, — написал сотрудник Госдепа в ответ на запрос.

Как сообщал NEWS.ru ранее, жители Гонконга массово скупают иностранную валюту в обменных пунктах на фоне изменения политики США в отношении Китая. Они опасаются, что американское правительство усилит санкции простив Китая.