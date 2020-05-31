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Bloomberg: правительство США распродаёт недвижимость в Гонконге 

News.ru и ещё 1 50 минут назад
Власти США распродают недвижимость в Гонконге
Фото: pixabay.com
Американские власти продают принадлежащее им имущество, находящееся в элитных районах Гонконга. Это вызвано сложностями во взаимоотношениях Вашингтона и Пекина, сообщают СМИ.
Речь идёт о нескольких особняках и участках земли в районе Шусон Хилл, их стоимость, по предварительным оценкам, составляет порядка $1,3 млрд Земля и недвижимость, выставленные на продажу, принадлежали Госдепу с 1948 года, уточняет Bloomberg.
Представитель внешнеполитического ведомства подтвердил журналистам, что гонконгское имущество будет продано.
Отдел Госдепартамента по эксплуатации зданий за рубежом постоянно проводит оценку зарубежной недвижимости Госдепа в рамках мировой программы по реинвестированию, — написал сотрудник Госдепа в ответ на запрос.
Как сообщал NEWS.ru ранее, жители Гонконга массово скупают иностранную валюту в обменных пунктах на фоне изменения политики США в отношении Китая. Они опасаются, что американское правительство усилит санкции простив Китая.
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Комментарии
Экономика , Недвижимость , МИД , Госдеп США , Bloomberg
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