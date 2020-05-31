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Forbes узнал, кто заработал больше всех за неделю 

РИА Новости 3 часа назад
Forbes узнал, кто заработал больше всех за неделю
Фото: AP Photo / Christophe Ena
Журнал Forbes составил список из десяти предпринимателей и инвесторов, которые заработали больше всех за неделю с 21 по 28 мая.
На первом месте оказался глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. За неделю его состояние увеличилось на 8,1 миллиарда долларов и снова превысило 100 миллиардов долларов.
Следом идет основатель и бенефициар холдинга Inditex (владеет брендом Zara) Амансио Ортега, который разбогател на 4,9 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает легендарный инвестор Уоррен Баффет, чье состояние увеличилось на 3,9 миллиардов долларов.
Далее идут владелец Kering Франсуа Пино, совладелица L’Oreal Франусаза Бетанкур-Майерс, основатель Uniqlo Тадаси Янаи и основатель компании Keyence Такэмицу Такидзаки.
В список также попали основатель Luxottica Леонардо дель Веккио, владелец Grupo Carso Карлос Слим и сооснователь 3G Capital Хорхе Паоло Леманн. За неделю все они суммарно заработали 33,6 миллиарда долларов.
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Комментарии
Экономика , Бернар Арно , Франсуа Пино , Уоррен Баффет , Forbes
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