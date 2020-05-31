Forbes узнал, кто заработал больше всех за неделю 

Журнал Forbes составил список из десяти предпринимателей и инвесторов, которые заработали больше всех за неделю с 21 по 28 мая.

На первом месте оказался глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно . За неделю его состояние увеличилось на 8,1 миллиарда долларов и снова превысило 100 миллиардов долларов.

Следом идет основатель и бенефициар холдинга Inditex (владеет брендом Zara) Амансио Ортега, который разбогател на 4,9 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает легендарный инвестор Уоррен Баффет , чье состояние увеличилось на 3,9 миллиардов долларов.

Далее идут владелец Kering Франсуа Пино , совладелица L’Oreal Франусаза Бетанкур-Майерс, основатель Uniqlo Тадаси Янаи и основатель компании Keyence Такэмицу Такидзаки.

В список также попали основатель Luxottica Леонардо дель Веккио, владелец Grupo Carso Карлос Слим и сооснователь 3G Capital Хорхе Паоло Леманн. За неделю все они суммарно заработали 33,6 миллиарда долларов.