В мире появился еще один ультрабогач 

Ультрабогатый свёкор российской модели Натальи Водяновой за неделю заработал больше всех в мире — 8,1 млрд долларов.

Рекордный заработок принадлежит главе LVMH Бернару Арно . Он стал наиболее разбогатевшим человеком с 21 по 28 мая 2020 года, следует из данных Forbes Real Time.

Теперь Арно вновь обрёл статус ультрабогача (капитал свыше 100 млрд), ранее ненадолго утраченный. На 31 мая эксперты оценивают его капитал в 101 миллиард.

Бернар Арно — французский бизнесмен-миллиардер, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Ему 71 год У Бернара есть сын Антуан, он также бизнесмен. С 2011 года Антуан состоит в отношениях с российской топ-моделью Натальей Водяновой. У них двое сыновей. 1 января 2020 года Антуан и Наталья объявили о помолвке.

В тройку самых разбогатевших в последнюю неделю мая бизнесменов также вошли основатель холдинга Inditex Амансио Ортегу (4,9 млрд долларов) и инвестор Уоррен Баффет (3,9 млрд долларов).

Вкупе десять богатейших бизнесменов мира вкупе увеличили состояние на 33,6 млрд