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В мире появился еще один ультрабогач 

Майк Габриелян 1 час назад
В мире появился еще один ультрабогач
Фото: Reuters
Ультрабогатый свёкор российской модели Натальи Водяновой за неделю заработал больше всех в мире — 8,1 млрд долларов.
Рекордный заработок принадлежит главе LVMH Бернару Арно. Он стал наиболее разбогатевшим человеком с 21 по 28 мая 2020 года, следует из данных Forbes Real Time.
Теперь Арно вновь обрёл статус ультрабогача (капитал свыше 100 млрд), ранее ненадолго утраченный. На 31 мая эксперты оценивают его капитал в 101 миллиард.
Свекор Водяновой купил Tiffany
Бернар Арно — французский бизнесмен-миллиардер, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Ему 71 год У Бернара есть сын Антуан, он также бизнесмен. С 2011 года Антуан состоит в отношениях с российской топ-моделью Натальей Водяновой. У них двое сыновей. 1 января 2020 года Антуан и Наталья объявили о помолвке.
В тройку самых разбогатевших в последнюю неделю мая бизнесменов также вошли основатель холдинга Inditex Амансио Ортегу (4,9 млрд долларов) и инвестор Уоррен Баффет (3,9 млрд долларов).
Вкупе десять богатейших бизнесменов мира вкупе увеличили состояние на 33,6 млрд
Ранее «Рамблер» сообщал, что Водянова и Арно задумались об отмене свадьбы из-за пандемии коронавируса.
Видео дня. Продлен прием заявок на предоставление субсидий для предпринимателей
Комментарии 7
Экономика , Бернар Арно , Наталья Водянова , Уоррен Баффет , Forbes
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