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США предрекли сильнейшую безработицу за 100 лет 

Lenta.ru 2 часа назад
США предрекли сильнейшую безработицу за 100 лет
Фото: Reuters
США ждет сильнейший всплеск безработицы со времен Великой депрессии. Такое мнение высказали аналитики Bloomberg Economics.
Американское министерство труда в пятницу, 5 июня, как ожидается, выпустит отчет о безработице. В своем прогнозе экономисты агентства предрекли, что ведомство сообщит о росте безработицы в стране до 19,6 процента, что является самым высоким значением за фактически 100 лет. Агентство ожидает, что по итогам года уровень безработицы будет меньше и составит 10 процентов за счет восстановления экономики.
Ранее сообщалось, что с сильнейшим обвалом на рынке труда столкнулись в Европе. Уровень безработицы в Германии уже вырос сильнее, чем за весь финансовый кризис 2008-2009 годов.
По оценке Boston Consulting Group, в ближайшие два-три месяца из-за последствий пандемии коронавируса в мире может остаться без работы каждый шестой человек. Потери трудовых доходов достигнут уровня в 3,4 триллиона долларов, а уровень безработицы пробьет 17 процентов.
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Комментарии 4
Экономика , Минтруд , Bloomberg
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