Как изменится жизнь россиян с 1 июня 

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Завтра в России вступят в силу ряд новых законов и поправок. Они касаются отдыха в детских лагерях, банковского роуминга, взыскания долгов.

Срок регистрации организаций, занимающихся обеспечением детского отдыха, заканчивается 1 июня. Все компании, которые не зарегистрировались, исключат из соответствующего реестра. За работу без регистрации грозит штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Есть нововведения и в банковской сфере. В России отменят банковский роуминг. Это комиссия за перевод между счетами одного банка в разных регионах страны.

Кроме того, начнет действовать закон, запрещающий судебным приставам списывать социальные пособия в зачет долгов.

Россияне также смогут получить детские выплаты на детей, которые ранее анонсировал президент России Владимир Путин . Разовое пособие в 10 тысяч рублей положено на каждого ребенка с 3 до 16 лет. Кроме того, дополнительные 5,5 тысяч рублей получат малообеспеченные семьи на детей от 3 до 7 лет.

С 1 июня начнут действовать правила проектирования торговых и торгово-развлекательных центров. В документе прописан порядок размещения объектов и правила пожарной безопасности.