Опрошенные «Экспертом» аналитики заявили , что рубль начал расти к доллару на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о Китае и Гонконге. Как писал «Рамблер», ранее Трамп обвинил Китай в промышленном шпионаже, подрыве автономии Гонконга, анонсировал отмену торговых льгот для Гонконга и некоторые другие санкции.

Однако президент США не объявил ни о новых пошлинах, ни о каких-либо серьезных мерах, отмечает «Эксперт». Издание обратило внимание, что еще до этого начали расти мировые цены на нефть. Это стало реакцией на новости о нежелании Трампа разрывать торговую сделку с Китаем.

Денис Дебусшер из Evercore заявил, что посвященная Китаю речь Трампа оказалась «беззубой».

«В его выступление вообще не прозвучало ничего по торговой сделке. Какие-то шаги могут, конечно, последовать в будущем, но инвесторы сейчас пока предпочитают не думать об этом», — заявил он.

На закрытии торгов Московской биржи в пятницу курс доллара упал до 70,12 рубля, за семь дней американская валюта потеряла 1,70 рубля. В понедельник, 1 июня, курс доллара впервые за три месяца упал ниже 70 рублей.

Андрей Курапов из ИК QBF предупредил, что от Трампа можно ожидать чего угодно, в том числе повышения пошлин на товары из Китая. Эксперт рассказал, что на рубль позитивно повлияли растущие нефтяные цены, но российская валюта скоро снова окажется под давлением. По его мнению, в условиях роста объема денежной базы в России курс доллара в ближайшее время окажется в диапазоне 70,50-71,50 рублей.

Александр Купцикевич из FxPro также считает, что рубль укрепился ненадолго. По его мнению, к концу июня доллар вернется в коридор 73,00-75,00 рублей.

Однако Софья Донец из «Ренессанс капитала» считает, что россияне, которые этим летом будут отдыхать в стране, а не за рубежом, помогут рублю укрепиться к доллару.