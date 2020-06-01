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Прогноз по курсу доллара: рубль отреагировал на заявления Трампа 

Мария Иванова и ещё 2 57 минут назад
Опрошенные «Экспертом» аналитики заявили, что рубль начал расти к доллару на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о Китае и Гонконге. Как писал «Рамблер», ранее Трамп обвинил Китай в промышленном шпионаже, подрыве автономии Гонконга, анонсировал отмену торговых льгот для Гонконга и некоторые другие санкции.
Движению рубля в июне дали два сценария
Однако президент США не объявил ни о новых пошлинах, ни о каких-либо серьезных мерах, отмечает «Эксперт». Издание обратило внимание, что еще до этого начали расти мировые цены на нефть. Это стало реакцией на новости о нежелании Трампа разрывать торговую сделку с Китаем.
Денис Дебусшер из Evercore заявил, что посвященная Китаю речь Трампа оказалась «беззубой».
«В его выступление вообще не прозвучало ничего по торговой сделке. Какие-то шаги могут, конечно, последовать в будущем, но инвесторы сейчас пока предпочитают не думать об этом», — заявил он.
На закрытии торгов Московской биржи в пятницу курс доллара упал до 70,12 рубля, за семь дней американская валюта потеряла 1,70 рубля. В понедельник, 1 июня, курс доллара впервые за три месяца упал ниже 70 рублей.
Андрей Курапов из ИК QBF предупредил, что от Трампа можно ожидать чего угодно, в том числе повышения пошлин на товары из Китая. Эксперт рассказал, что на рубль позитивно повлияли растущие нефтяные цены, но российская валюта скоро снова окажется под давлением. По его мнению, в условиях роста объема денежной базы в России курс доллара в ближайшее время окажется в диапазоне 70,50-71,50 рублей.
Александр Купцикевич из FxPro также считает, что рубль укрепился ненадолго. По его мнению, к концу июня доллар вернется в коридор 73,00-75,00 рублей.
Однако Софья Донец из «Ренессанс капитала» считает, что россияне, которые этим летом будут отдыхать в стране, а не за рубежом, помогут рублю укрепиться к доллару.
Комментарии 23
Экономика , Видео , Прогноз эксперта , Александр Купцикевич , Дональд Трамп , Московская биржа
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