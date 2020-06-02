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Медведев заявил, что «удаленка» сохранится вне контекста пандемии 

ТАСС и ещё 21 2 часа назад
Медведев: «удаленка» сохранится вне контекста пандемии
Фото: ТАСС
Удаленная занятость сохранится и после окончания пандемии коронавируса, поэтому необходимо как можно быстрее разработать и принять поправки в Трудовой кодекс, регулирующие эти аспекты трудовых отношений. Такое мнение председатель "Единой России" Дмитрий Медведев высказал во вторник на онлайн-совещании о совершенствовании трудового законодательства.
"Самое главное, чтобы мы все-таки действовали достаточно быстро, поскольку, я абсолютно согласен с коллегами, удаленная занятость сохранится вне контекста любой пандемии", — сказал он.
По его мнению, такая тенденция является следствием развития общего технологического уклада в мире, а не инфекции, которая подтолкнула все страны к развитию таких форм трудовых отношений.
"И обратного хода нет. Очевидно, что очень многое сохранится. Очень многое, в том числе, позитивное, то, что может привнести удаленная занятость или комбинированная занятость", — добавил Медведев, призвав скорее выходить на первое чтение законопроекта.
Председатель партии также поддержал идею создания отдельной главы, содержащей нормы, регулирующие особенности удаленной занятости.
"Мне тоже представляется это продуктивным, поскольку таковы традиции нашего трудового права и нам не нужно этими традициями пренебрегать. [Если] просто так это россыпью дать по всему Трудовому кодексу, то это создаст проблемы при применении соответствующих норм. Лучше все-таки их пока собрать в отдельной главе", — высказал свое мнение он.
При этом Медведев не исключил, что в будущем эти вопросы настолько войдут в обиход, что будут регулироваться какими-либо общими правилами.
Он также поддержал использование термина "комбинированная занятость" при регулировании вопросов дистанционной и удаленной работы.
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Комментарии 2
Экономика , Дмитрий Медведев , Единая Россия
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