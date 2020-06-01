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Эксперт Минздрава призывает увеличить акцизный налог на все виды табачной продукции в РФ 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
В России предложили поднять цены на табак
Фото: РИА Новости
Основной проблемой реализации антитабачной политики в РФ являются относительно низкие акцизы на табачную продукцию, что делает такие изделия широкодоступными для населения. В стране необходимо повысить акцизный налог на все виды табачной и иной никотиносодержащей продукции, считает главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина.
Как рассказала ТАСС Драпкина, повышение акцизного налога — это "самая эффективная мера по борьбе с табаком".
"Ситуация [с акцизами] осложняется в связи с обязательствами РФ в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и с требованиями ЕАЭС о гармонизации налогов на территории союза. Необходимо в России, как в лидирующей стране ЕАЭС, увеличить акцизный налог на все виды табачной и иной никотиносодержащей продукции, включая устройства их потребления. Установить налог не ниже уровня, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения, — 70% от стоимости пачки самой продаваемой марки сигарет — с последующим ежегодным повышением, "подтянуть" за собой налоговую политику ЕАЭС", — считает эксперт.
Кроме того, наблюдается тревожный рост использования электронных систем доставки никотина (электронные сигареты, вейпы и другие) среди молодежи, отметила Драпкина. Необходимо срочное и жесткое регулирование этих продуктов вплоть до полного запрета, считает эксперт.
"В настоящее время дорабатывается план мероприятий [антитабачной] концепции [Минздрава РФ]. На повестке — законодательное регулирование электронных систем доставки никотина (законопроект принят в первом чтении Госдумы), повышение акцизов на табачные изделия, включая электронные средства доставки никотина, до рекомендованных ВОЗ, внедрение обезличенной упаковки табачных изделий и защита государственной политики и общественного здравоохранения от коммерческих интересов табачной индустрии", — заключила она.
Результаты антитабачной политики в стране
Закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" вступил в силу на всей территории России с 1 июня 2013 года, он запрещает курить на территории школ и вузов, учреждений культуры и спорта, на пляжах, стадионах, детских площадках и в больницах, нельзя курить на территории санаторно-курортных учреждений, внутри госучреждений и на автомобильных заправочных станциях. Запрещено курение на борту самолетов (раньше решение о запрете курения в авиалайнерах принимали авиакомпании), в метро и на всех видах общественного транспорта. Курение около и внутри вокзалов, портов и аэропортов также считается нарушением закона. Чтобы закурить, требуется отойти от входа на 15 метров.
"По данным мониторинга и оценки антитабачной политики, успешно реализуется защита населения от окружающего табачного дыма, тотальный запрет курения в общественных местах работает, в России значительно сократилось доля лиц, подвергающиеся воздействию окружающего табачного дыма. Благодаря реализации мер закона, включая запрет рекламы и продвижения табачных изделий, запрет продаж несовершеннолетним, запрет открытой выкладки табачной продукции в пунктах продаж, графические предупреждения на пачках сигарет, повышение акцизов и налогов, информационно-коммуникационную политику и другое, курение постепенно перестало быть нормой в обществе. В результате распространенность потребления табака с 2013 года по 2018 год сократилась среди лиц 15-19 лет с 20,5% до 11,1%, а среди лиц 20-24 [лет] — с 39,3% до 36,3% (по данным Росстата)", — сообщила Драпкина.
Кроме того, в ноябре 2019 года правительство утвердило антитабачную концепцию Минздрава РФ до 2035 года, которая распространяется не только на сигареты, но также на вейпы и системы нагревания табака. Концепция предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%.
"Новая антитабачная концепция наметила расширение и ужесточение целого ряда мер, необходимых для удержания и закрепления достигнутых результатов, преодоления новых вызовов и нацеленных на постепенную денормализацию потребления табака в России", — поделилась эксперт Минздрава.
Статистика
По данным Минздрава России, ежегодно от проблем со здоровьем, вызванных курением, умирают 300-400 тыс. россиян (порядка 20% от общего числа умерших — 1,9 млн человек).
По информации ВОЗ, употребление табака является одной из самых значительных угроз для здоровья человека, из-за которой ежегодно в мире умирают около 7 млн человек, 890 тыс. из них — некурящие, подергавшиеся воздействию табачного дыма.
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Комментарии
Экономика , Новые налоги , Росстат , Минздрав РФ , ВОЗ , Госдума , ЕАЭС , ИТАР-ТАСС
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