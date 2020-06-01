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Лорд Грегори Баркер: РФ может сыграть ключевую роль для мировой экономики 

News.ru и ещё 2 1 час назад
«РФ может сыграть ключевую роль в мировой экономике»
Фото: Twitter
Экс-министр энергетики и климата Великобритании, исполнительный председатель совета директоров En+ Group лорд Грегори Баркер заявил, что Россия может сыграть ключевую роль для мировой экономики из-за ряда преимуществ.
Говорить о новых возможностях в разгар пандемии, которая каждый день уносит жизни и разрушает целые экономики, нелегко, но мы должны начать планировать будущее. Я уверен, что Россия может сыграть ключевую роль в восстановлении мировой экономики, — приводит слова лорда Грегори Баркера «Прайм».
Среди преимуществ России он отметил финансовые и природные ресурсы, а также человеческий капитал. По мнению британского политика, эти преимущества могут помочь в борьбе с глобальным потеплением. Их можно направить на развитие современных низкоуглеродных технологий и на проекты по возобновляемой энергетике.
Возобновляемая энергетика, экологически чистые и цифровые решения должны стать фундаментом экономики после кризиса: они улучшат качество воздуха, которым мы дышим, повысят качество нашей жизни и снизят риск климатических катастроф. Они также могут поддерживать новые предприятия и обеспечить создание новых рабочих мест, — процитировали бывшего министра энергетики и климата Великобритании в агентстве.
Ранее NEWS.ru писал, что в Адыгее заработала самая крупная российская ветроэлектростанция. Отмечается, что Адыгейская ВЭС уже начала поставлять электроэнергию на оптовый рынок. Она состоит из 60 ветроэнергетических установок общей мощностью 150 МВт.
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Комментарии 2
Экономика , En+ Group
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