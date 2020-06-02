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Названа цена восстановления экономики России 

Павел Тиунов и ещё 100 1 час назад
На восстановление российской экономики планируется потратить 5 триллионов рублей за два года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, общенациональный план включает в себя более 500 мероприятий, сообщает РИА Новости.
Заявление главы российского правительства прозвучало во время его рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Мишустин подчеркнул, что на проведение почти 500 мероприятий по «спасению» отечественной экономики в кабмине заложено более 5 триллионов рублей. Средства планируется освоить за ближайшие два года.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты издания The Bell заявили, что России на выход из кризиса понадобится 2,6% ВВП или порядка 3,1 триллиона рублей. Большая часть суммы должна, по мнению аналитиков, пойти на поддержку малого и среднего бизнеса — 1,9 триллиона рублей. 546 миллиардов должны «достаться» гражданам РФ, региональным властям — около 200 миллиардов, крупному бизнесу — 137 миллиардов, на нужды медицины необходимо направить 127,6 миллиарда рублей.
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Экономика , Видео , Экономика России , Новые налоги , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Правительство РФ , РИА Новости
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