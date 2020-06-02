Названа цена восстановления экономики России 

На восстановление российской экономики планируется потратить 5 триллионов рублей за два года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин . По его словам, общенациональный план включает в себя более 500 мероприятий, сообщает РИА Новости.

Заявление главы российского правительства прозвучало во время его рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным . Мишустин подчеркнул, что на проведение почти 500 мероприятий по «спасению» отечественной экономики в кабмине заложено более 5 триллионов рублей. Средства планируется освоить за ближайшие два года.

Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты издания The Bell заявили, что России на выход из кризиса понадобится 2,6% ВВП или порядка 3,1 триллиона рублей. Большая часть суммы должна, по мнению аналитиков, пойти на поддержку малого и среднего бизнеса — 1,9 триллиона рублей. 546 миллиардов должны «достаться» гражданам РФ, региональным властям — около 200 миллиардов, крупному бизнесу — 137 миллиардов, на нужды медицины необходимо направить 127,6 миллиарда рублей.