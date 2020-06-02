Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.72
$
69.69
77.60
77.63
Прогноз
08.06 – 15.06
$
68.70
76.53
Индексы и котировки Brent
38.56
–0.10 Золото
1740.19
–0.07 РТС
1247.61
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
02.06
1.1125
+0.0211
18.05
1.0914
29.05
21.05
07.05

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян 

Lenta.ru и ещё 35 3 часа назад
Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник, 2 июня, представит президенту России Владимиру Путину положения общенационального плана по восстановлению экономики после пандемии коронавируса. С проектом ознакомилось принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
В документе говорится о том, что закрытие и сжатие наиболее пострадавших отраслей от пандемического кризиса «образовали „навес“ безработицы, а также людей, формально занятых, но находящихся в неоплачиваемых отпусках, простое или неполной занятости». «Прекращение временных мер поддержки занятости, а также объективно происходящее изменение структуры экономики может привести к дальнейшему росту безработицы», — отмечается в проекте плана.
Для роста реальных доходов населения, а также восстановления занятости и спроса в проекте плана указаны как уже запущенные меры поддержки, так и новые инициативы. Например, реализация на всей территории страны с 1 января 2021 года нового порядка «прямых выплат» по больничным листам и по выплачиваемым в рамках социального страхования пособиям гражданам с детьми. Новая мера поддержки потребует дополнительно почти 52 миллиарда рублей.
С октября 2020 года планируется установить минимальный уровень часовой ставки при привлечении работников на неполное рабочее время на срок до трех месяцев. Данная мера призвана бороться «с теневой оплатой труда», а также направлена на защиту интересов работодателей и сотрудников, работающих неполное рабочее время.
Также в проекте сообщатся об установлении с июля этого года возможности перехода работников на удаленный режим работы, в том числе комбинированный, включающий удаленную работу и работу на рабочем месте, без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору.
В плане содержатся в том числе меры по поддержке и развитию сектора малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, кроме уже объявленных мер по списанию налогов. Также правительство включило пункты о поддержке жилищного строительства, туристической отрасли.
План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям. Ранее в Минэкономразвития указывали, что общая стоимость всех мер поддержки российской экономики, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, составляет 3,3 триллиона рублей. Однако, по данным газеты «Ведомости», это обойдется стране в 8 триллионов рублей.
Последние новости
В Москве умер 71 человек с коронавирусом В Москве умер 71 человек с коронавирусом Раскрыто влияние коронавируса на доброту россиян Раскрыто влияние коронавируса на доброту россиян Российским учителям предсказали рост доходов из-за коронавируса Российским учителям предсказали рост доходов из-за коронавируса
Комментарии 138
Экономика , Личный счет , Экономика России , Новые налоги , Григорий Березкин , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Минэкономразвития , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спикер Мосгордумы объяснил свой доход
Спикер Мосгордумы объяснил свой доход
На Украине призвали вернуть российский рынок
На Украине призвали вернуть российский рынок
Пенсионное удостоверение в РФ получит новый формат
Пенсионное удостоверение в РФ получит новый формат
США проиграли России в битве за «Северный поток-2»
США проиграли России в битве за «Северный поток-2»
Салонам сотовой связи в РФ грозит массовое закрытие
Салонам сотовой связи в РФ грозит массовое закрытие
Видео
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Китай перешел в наступление на США
00:30
Китай перешел в наступление на США
Экономика
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Российская нефть побила новый рекорд
00:25
Российская нефть побила новый рекорд
Рынки Компании
Как изменится жизнь россиян с 1 июня
02:56
Как изменится жизнь россиян с 1 июня
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение