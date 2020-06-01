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Названа стоимость нового терминала в аэропорту Грозного 

Павел Тиунов и ещё 1 2 часа назад
Названа стоимость нового терминала в аэропорту Грозного
Фото: ТАСС
На строительство нового терминала в аэропорту в городе Грозный из федерального бюджета планируется выделить 4,7 миллиарда рублей, сообщает «Коммерсант». На очереди — обновление инфраструктуры, которое обойдется еще в 9 миллиардов.
Предстоящие масштабные работы в грозненском аэропорту, по данным издания, — часть реализации комплексного плана по развитию магистральной инфраструктуры (КПМИ). Согласно документу, начало строительства нового терминала запланировано на 2022 год: тогда из федерального бюджета будет выделено 790 миллионов рублей. Годом позже ожидается перевод 1,3 миллиарда рублей. Наконец, в 2014 году — еще 2,5 миллиарда.
Отмечается, что очередным этапом реализации КПМИ должно стать обновление инфраструктуры аэропорта в Грозном: в частности, строительство новой взлетно-посадочной полосы, а также перронов и рулежных дорожек. Объем трат оценивается в сумму более 9 миллиардов рублей.
По словам аналитиков, опрошенных изданием, обычно в России строительство новых терминалов в аэропортах производится с привлечением средств инвесторов. Однако в текущих условиях, уверяют эксперты, задача трудно выполнима из-за пандемии.
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