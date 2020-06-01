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Транзит газа по газопроводу «Ямал-Европа» возобновлен в первый день июня 

Прайм и ещё 1 1 час назад
«Газпром» возобновил транзит газа через Польшу
Фото: РИА Новости
Транзит газа через польский участок газопровода "Ямал-Европа" в первый день июня возобновлен после остановки на четверо суток, свидетельствуют данные оператора Gascade, принимающего газ на территории Германии.
С 6.00 до 7.00 утра было прокачано 24,5 миллиона киловатт-часов из забронированных 36,1 миллиона. Таким образом, зарезервированные мощности газопровода используются примерно на 68%.
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку "Ямала-Европы" проходит только по результатам аукционов. В мае бронирование мощностей осуществлялось посуточно, а аукционы на весь июнь и на третий квартал были проведены заранее, по их итогам было зарезервировано 94% и 80% мощности газопровода соответственно.
Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. Позднее он подчеркнул, что "Газпром" будет использовать газопровод "по потребности". В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявлял, что страна ожидает сохранения объемов поставок российского газа через ее территорию.
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Комментарии 3
Экономика , Компании , Рынки , Петр Наимский , Сергей Куприянов , Газпром
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