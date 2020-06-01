В ЕР рассказали о готовящихся поправках об «удаленке»

Ранее он сообщал РИА Новости, что внесение законопроекта в Госдуму запланировано на начало июня. Исаев также заявлял, что поправками планируется отрегулировать время работы, оплату труда, обеспечение рабочего места сотрудника и введение электронного документооборота.

"Нам бы хотелось принять этот законопроект в первом чтении уже в весеннюю сессию", — заявил Исаев.