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В ЕР рассказали, когда в Госдуме могут принять поправки об удаленке 

РИА Новости 34 минуты назад
В ЕР рассказали о готовящихся поправках об «удаленке»
Фото: РИА Новости
Законопроект о поправках в Трудовой кодекс, в которых планируется отрегулировать процесс удаленной работы, в первом чтении могут принять в Госдуме уже в весеннюю сессию, сказал первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее он сообщал РИА Новости, что внесение законопроекта в Госдуму запланировано на начало июня. Исаев также заявлял, что поправками планируется отрегулировать время работы, оплату труда, обеспечение рабочего места сотрудника и введение электронного документооборота.
"Нам бы хотелось принять этот законопроект в первом чтении уже в весеннюю сессию", — заявил Исаев.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в конце мая отмечал, что около 5,6 миллиона человек в РФ трудятся удаленно, и предложил закрепить удаленную и комбинированную занятость в Трудовом кодексе. Президент РФ Владимир Путин говорил о необходимости упростить регулирование режима удаленной занятости. По его словам, опыт дистанционной работы за время эпидемии коронавируса будет полезен и востребован даже после восстановления обычного делового ритма, важно понять, с какими нормативными проблемами сталкиваются компании при переходе на удаленный режим и что нужно донастроить.
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Комментарии
Экономика , Антон Котяков , Владимир Путин , Андрей Исаев , Единая Россия , Госдума , РИА Новости
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